HABER

TOMA'nın çaptığı kişinin ölümü: Aile şikayetten vazgeçti, polis memuru 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 28.03.2018 13:04 | Son Güncelleme

BEYOĞLU'nda 1 Mayıs 2016'da kullandığı TOMA ile Nail Mavuş'a çarparak ölümüne neden olan polis memuru Abdurrahman O., ailenin şikayetinden vazgeçmesi üzerine, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.  İstanbul 9.

Ümit TÜRK İstanbul (DHA) - BEYOĞLU'nda 1 Mayıs 2016'da kullandığı TOMA ile Nail Mavuş'a çarparak ölümüne neden olan polis memuru Abdurrahman O., ailenin şikayetinden vazgeçmesi üzerine, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 1 yıl 8 ay hapis cezasına çarptırıldı.

İstanbul 9. Asliye Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya hakkında, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılan polis memuru Abdurrahman O., ile Nail Mavuş'un oğlu Serdar Mavuş katıldı.

AİLE ŞİKAYETTEN VAZGEÇTİ

Duruşmanın başlamasıyla birlikte söz alan ailenin avukatı, sanıkla ölen kişinin ailesi arasında uzlaşma sağlandığını bu nedenle de şikayetlerinden vazgeçtiklerini söyledi. Daha sonra söz alan Serdar Mavuş da, şikayetlerinden vazgeçtiklerini beyan etti. Sanık Abdurrahman O., da olaydan pişmanlık duyduğunu aile ile uzlaşma sağladıklarını ifade etti.

UZLAŞMA DİKKATE ALINDI... 1 YIL 8 AY HAPİS CEZASI VERİLDİ...

Alınan beyanların ardından mahkeme hakimi davayı karara bağladı. Mahkeme, "Ölenin eşit kusuru ve uzlaşma sağlanmasını" dikkate alarak cezanın alt sınırdan verilmesine karar verdi. Mahkeme, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan önce 2 yıl hapis cezası verdi. Sanığın olaydan duyduğu pişmanlığı da hafifletici neden olarak kabul eden mahkeme, cezayı 1 yıl 8 aya indirerek, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Sanığın 5 yıl içerisinde kasten yeniden bir suç işlememesi durumunda davanın düşürüleceği karara yazıldı.

NE OLMUŞTU

Beyoğlu'nda 1 Mayıs 2016'da gösterilere izin verilmeyen Tarlabaşı Bulvarı'nda 25 yaşındaki polis Abdurrahman O.'nun kullandığı TOMA, yolun karşısına geçmeye çalışan 57 yaşındaki Nail Mavuş'a çarparak ölümüne neden olmuştu. Polis memuru hakkında, "Taksirle ölüme neden olma" suçundan 6 yıla kadar hapis istemiyle dava açılmış, dava kapsamında hazırlanan bilirkişi raporunda ölen kişinin sanıkla eşit oranda kusurlu olduğu savunulmuştu.

Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!Çiftlik Bank'ın 'beyin takımı' deşifre edildi!
Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan talimat!Son seçim anketini gören Kılıçdaroğlu'ndan talimat!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar açıklaması!Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan flaş Sincar açıklaması!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Abdullah Gül ile ilgili bomba iddia

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu bin pişman! 'Keşke Çiftlik Bank reklamını yapmasaydım'

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Ünlü oyuncu paylaşımı sosyal medyayı salladı: Yok böyle sınıf

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

Üniversiteli kızın intiharında sır perdesi çözüldü

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

'Torba yasa' Resmi Gazete'de yayımlandı! İşte o maddeler

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

Maliye, gelin adayı Hanife için düğmeye bastı

İlginizi Çekebilir

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Makam odasına yatak yorgan serdiler

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Akılalmaz olay! Tunceli'deki çatışma sonrası ortaya çıktı

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

Çiftlik Bank'la ilgili yeni görüntüler ortaya çıktı! Davullu, zurnalı, mangallı...

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

İstanbul'da hangi parti önde? İşte son anket

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Çiftlik Bank'ın sahibi Mehmet Aydın'ın yengesinden şok ifadeler!

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

Resul Dindar'ın kaza geçiren annesi hayatını kaybetti

ABD ile Menbic zirvesinin tarihi belli oldu

ABD ile Menbic zirvesinin tarihi belli oldu

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

İş adamına yasak aşk işkencesinde yeni detaylar ortaya çıktı

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Turistler Antalya'ya akın ediyor

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

Detay Maxinet nedir? Detay Maxinet kapatıldı mı?

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

O aile isyan etti! 'Oğlumuzu beddualarla defnettik'

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.