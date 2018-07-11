Tomarza’da 5 kiloluk mantar

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), (DHA)- KAYSERİ’nin Tomarza ilçesinde ormanda bulunan 5 kilo ağırlığında, 50 santimetre çapındaki mantar, görenleri şaşırttı.

Tomarza İlçe Emniyet Müdürlüğü’nde görev yapan polis memuru Mehmet Sunulu, Cebir Mahallesi yakınlarında ormanlık alanda gezerken büyük bir mantar ile karşılaştı. Sunulu, cinsini bilmediği mantarı kopararak ilçe merkezindeki İncilli Çavuş Parkı’na götürdü. Burada sergilenen 5 kilogram ağırlığında, 50 santimetre çapındaki mantar görenleri şaşırttı.

Sunulu, Cebir Mahallesi'nde yaptığı gezi sırasında önce mantar olduğunu bilmediği bitki ile karşılaştığını söyleyerek, "Önce ne olduğunu bilmediğim için arkadaşlara espri olsun diye bulunduğu yerden kopardım. Meğer bulduğum şey mantarmış. Mantar olduğunu bilmediğimden dolayı kopartırken özen göstermedim ve büyük bir bölümü kırılarak yerinde kaldı. 5 kilogram ağırlığında ve oldukça büyük. Buraya gelen vatandaşlar mantarı görüp çok şaşırdı. Daha önce böyle bir şey görmedim" dedi.

FOTOĞRAFLI



