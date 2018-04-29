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Tomarzalı çiftçiler yağmur duasına çıktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.04.2018 17:14 | Son Güncelleme

KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde çiftçiler yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.

Tomarzalı çiftçiler yağmur duasına çıktı

Murat GÜRBÜZLER/TOMARZA (Kayseri), (DHA) - KAYSERİ'nin Tomarza ilçesinde çiftçiler yaşanan kuraklık nedeniyle yağmur duasına çıktı.
Havaların sıcak olması ve beklenen Nisan yağmurlarının yağmaması nedeniyle çiftçiler İncili Mahallesi'nde yağmur duası için toplantı. 17 koyunun kurban edildiği yağmur duası programına Tomarza Belediye Başkanı Fahrettin Işık, Tomarza Müftüsü Adem Tepe, Tomarza Esnaf Oda Başkanı Yaşar Polat, çok sayıda din görevlisinin yanı sıra ilçe sakinleri katıldı.
Öğle namazından sonra başlayan programda Tomarza Müftüsü Adem Tepe programın açılış konuşmasında Allah’a şükür edilmesinin önemini anlattı. Daha sonra yağmur duası edildi. İncili Mahalle Cami imamı İrfan Kılıç’ın göz yaşları eşliğinde okuduğu yağmur duasına programa katılanlar "Amin" diyerek eşlik etti. Yağmur duasının ardından yemek ikram edildi.

FOTOĞRAFLI

Tomarzalı çiftçiler yağmur duasına çıktı

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