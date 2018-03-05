Tomb Raider 16 Mart'ta vizyona girecek

İSTANBUL (AA) - Oscar ödüllü Alicia Vikander'in rol aldığı "Tomb Raider", 16 Mart'ta seyirciyle buluşacak.
Norveçli yönetmen Roar Uthaug'ın yönettiği film, genç ve kararlı Lara Croft’ın küresel bir kahraman olma yolundaki hikayesini ele alıyor.
Warner Bros. Pictures ve Metro Goldwyn Mayer Pictures tarafından hayata geçirilen filmin senaryosunu Geneva Robertson-Dworet ve Alastair Siddons, hikayesini ise Evan Daugherty ve Robertson-Dworet kaleme aldı.
Dominic West, Walton Goggins, Daniel Wu ve Kristin Scott Thomas'ın rol aldığı filmin konusu kısaca şöyle:
"Babasının ortadan kaybolmasından 7 yıl sonra, 21 yaşındaki Lara. küresel ticaret imparatorluğunun başına geçmeyi reddetmiş ve üniversite dersleri alırken bir yandan da Londra'da bir bisiklet kuryesi olarak çalışmaktadır. Ortaya çıkan yeni bir antik eser sonucu babasının kayboluşunu araştırmaya başlayan Lara, son gittiği yer olan Japonya kıyılarındaki gizemli bir adadaki mezarı ziyaret eder. Birden bire Lara kendini keskin zekası, dirayeti ve inatçı ruhuyla silahlanmış bir halde, dezavantajlı bir durumda olduğu bir maceranın içinde bulur. Lara, bilinmeyene doğru yolculuk ederken, kendi sınırlarının ötesine geçmeyi de öğrenmelidir."
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