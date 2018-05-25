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Tomruğun altında kalan orman işçisi öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.05.2018 17:07 | Son Güncelleme

Tomruğun altında kalan orman işçisi öldü

Bartın'ın Ulus ilçesinde üzerine tomruk yuvarlanan orman işçisi hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, orman işçisi Alaattin Demirci (50), Kumluca beldesi Kirsinler köyündeki ormanlık alanda çalıştığı sırada üzerine tomruk yuvarlandı.

112 Acil Servis ekibince, Bartın Devlet Hastanesine kaldıran Demirci, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

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bartın işçi Kumluca orman öldü tomruk

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