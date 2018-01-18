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Tonya’da esnaf belediyenin kararına kızdı, kepenk kapattı

GÜNCEL HABERLERİ | 18.01.2018 17:09 | Son Güncelleme 11 dakika önce

İnan KALYONCU/TONYA (Trabzon), (DHA) - TRABZON'un Tonya ilçesinde, belediye yaya kaldırımı üzerinde tezgah konulmasına yasak getirdi. Kararı protesto eden bir grup esnaf, kepenk kapattı.

Tonya ilçesinde belediye, esnafın yaya kaldırımına tezgah koymasına yasak getirdi. Belediye alınan yasak kararını yazı ile esnafa iletti. Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, kaldırıma bir metre boşluk bırakmaları halinde müsaade edileceğini duyurdu. Ancak dükkanları önünde yeterince boşluk bulunmayan esnaf, kaldırımlara koydukları malzemeleri dükkan içine almayı kabul etmedi. Zabıta ekiplerinin uyardığı işyeri sahipleri, kepenk kapatarak yürüdükleri belediye önünde oturma eylemi başlattı.

‘İŞ YAPAMIYORUZ'

Bir haftadır iş yapamamaktan yakınan Rıfat Kalyoncu, "Dükkanımın önüne hiçbir şey koyamıyorum, resmen aç kaldım. Çoluk çocuğumuzu bakamıyoruz. İş yok, esnafınızın hali zaten perişan. Zincir market grupları işimizi elimizden aldı. Ne yapalım, burayı terk mi edelim? dedi.

Ahmet Karabulut da dükkanlarının önünde mesafe olmadığını belirterek "Dükkanlarımızın önü olmadığı müddetçe biz aç kalırız, iş yapamayız. Belediye dükkanlarımızın anahtarlarını alsın, bize iş versin” diye konuştu.

Tonya Esnaf Odası Başkanı Hinkar Lermi ise, esnafın yanında olduklarını belirterek, "Belediye başkanı ile görüştük. Derdimizi konuştuk, anlattık. Diğer ilçelerde böyle bir şey yok. Belki de bu uygulamanın bir yasal durumu vardır. Ama biz biraz idare edilmesini istedik. Bunu yapmadı. Esnafımıza biraz sert davrandı. Esnafımıza ceza yazılacaktı, esnafımız da kepenk kapattı” şeklinde konuştu.

Bir süre belediye önünde oturan esnaf daha sonra ayrıldı.

BELEDİYE BAŞKANI: BİR ÖLÇÜ BELİRLEDİK

Tonya Belediye Başkanı Osman Beşel, konuyla ilgili yaptığı açıklamada kaldırım işgali konusunda bir ölçü belirlediklerini belirterek "Kaldırımda bir metre yaya yolu bırakalım. Gerisi olduğu gibi esnafın olsun, esnaf kullansın. Kalan bölümü esnafa vermiyoruz. Kullanmasına izin veriyoruz. Bayanla erkek yan yana geçerken bir metrelik yürüme yolu olsun dedik. Dükkanının önünde seksen santim yer olanlar tezgahını içeri alacak. Belediyenin esnafa yer bulması, tahsis etmesi gibi bir mecburiyeti yoktur” diye konuştu.

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