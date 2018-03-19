Topakkaya Beldesine spor kompleksi için protokol imzalandı

Aksaray’ın merkeze bağlı Topakkaya Belde Belediyesi ile Gençlik ve Spor Bakanlığı arasında beldeye yaptırılacak spor kompleksi için protokol imzalandı.

Konuyla ilgili bilgiler veren Topakkaya Belediye Başkanı Yılmaz Akbulut, amaçlarının gençlere sporu sevdirerek kötü alışkanlıklardan korumak olduğunu belirterek, “Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu ile biz protokolümüzü imzaladık. Alanımız burası. İnşallah gençlerimiz artık kahve köşelerinde değil ya da sokak aralarında top oynamayacak. Basketbol, voleybol, futbol sabahı bu alanda faaliyete geçecek. Bunun içinde önümüzdeki hafta ihalesini yapacağız inşallah. Amacımız gençlerimizi kötü alışkanlıklardan korumak, onlara sporu sevdirmek, gençler arasında kaynaşmayı sağlamak” dedi. Başkan Akbulut, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, AK Parti Grup Başkanvekili ve Aksaray Milletvekili İlknur İnceöz ve Spor Toto Teşkilat Başkanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu’na teşekkür etti.