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"Toparlandık, ayağa kalktık, artık eski Türkiye yok"

GÜNCEL HABERLERİ  | 24.05.2018 15:33 | Son Güncelleme

Tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik: - "Batı dünyası, emir altında tutulan o eski Türkiye'yi özlüyor. Ama şimdi artık ,toparlandık ayağa kalktık, artık eski Türkiye yok"

İSTANBUL (AA) - Tarihçi Prof. Dr. Mehmet Çelik, "Batı dünyası emir altında tutulan o eski Türkiye'yi özlüyor. Ama şimdi artık toparlandık, ayağa kalktık, artık eski Türkiye yok." ifadelerini kullandı.

Bağcılar Belediyesi'nden yapılan açıklamaya göre, Kirazlı Metro İstasyonu Etkinlik Alanı'nda gerçekleşen ramazan etkinliklerine katılan tarihçi Çelik, başta Orta Doğu olmak üzere İslam coğrafyasındaki kan ve gözyaşının nedenlerini anlattı.

Çelik, 100 yıldır bu coğrafyada bitmeyen kan ve gözyaşı olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Batılılar neden bu coğrafyadan bir türlü ellerini, ayaklarını çekmiyorlar? Bunu anlayabilmek için size büyük fotoğraf göstereceğim. Avrupa 1800'lü yılların başında sanayi devrimini tamamlamıştı ve refah içerisindeydi. 'Ya fabrikaları çalıştıran kömür rezervleri biterse ne olacak?' diye kafalarını endişe sardı. Arayışa giren Batılılar 1750'lerden itibaren Osmanlı Devleti'nin güney coğrafyasını gezerek inceleme yaptı. Musul civarında devasa göllerde inceleme sonucunda yağlı, yapışkan ve yanıcı olduğunu tespit ettikleri siyah suya yani petrole ulaştılar. Çareyi bulmuşlardı, Musul civarındaki petrol Avrupa'ya getirilirse fabrikaların bacaları tütmeye devam edecekti. Bunun için toplantı düzenlediler. Orta Doğu haritasını önlerine koydular ve Osmanlı'yı parçalama planı yaptılar. Sevr projesi dediğimiz buydu."

Mehmet Çelik, Birinci Dünya Savaşı'nın tek nedeni olduğuna dikkati çekerek, "Osmanlı'nın güney topraklarında sömürge devletleri kurmak ve oradaki enerjiyi rahatlıkla Avrupa'ya taşımak. Birkaç yıl içerisinde koca imparatorluk avuçlarımızın içerisinden kayarak gitti. Sevr'den sonra Lozan'a gittik ve bize bu Anadolu coğrafyası bırakıldı." bilgisini paylaştı.

Bunca baskıya rağmen Türkiye'nin toparlanıp ayağa kalktığını aktaran Çelik, şunları kaydetti:

"Artık kendi yerli ve milli savunma sanayisi olan bir Türkiye var. Bugün Afrin'deysek ve PKK'nın belini kırdıysak yerli ve milli silahlarla oldu. Bütün hadise buradan kaynaklanıyor. Batı dünyası NATO'nun karakolu, ABD'nin çiftliği olan ve emir altında tutulan o eski Türkiye'yi özlüyor. Ama şimdi artık toparlandık, ayağa kalktık, artık eski Türkiye yok."

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Anahtar Kelimeler:
batı Bağcılar Belediyesi Prof. Dr. Mehmet Çelik Türkiye

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