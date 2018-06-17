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Topçular İskelesi'nde dönüş yoğunluğu

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.06.2018 20:28 | Son Güncelleme

RAMAZAN Bayramı tatilini tamamlayan İstanbullu ve Trakyalı tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor.

Süheyla GÖZDERELİLER/YALOVA,(DHA)-RAMAZAN Bayramı tatilini tamamlayan İstanbullu ve Trakyalı tatilcilerin dönüş yolculuğu sürüyor. İDO’ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapur Hattı’nda yapılan takviyelerle toplam 19 gemi durmaksızın sefer yapıyor.

Ramazan Bayramı tatilinden dönüş için yola çıkan İstanbullu ve Trakyalı tatilciler, Yalova’da deniz ulaşımında kullandıkları İDO’ya ait Topçular-Eskihisar Arabalı Vapuru Hattı’nda yer yer yoğunluk oluşturuyor. Araç istif alanı dolan Yalova’daki Topçular İskelesi’nde Sirkeci-Harem Hattı’ndan yapılan takviyelerle toplam 19 gemi durmaksızın çalışıyor.

İDO yetkilileri yaptıkları açıklamada, 19 geminin durmaksızın çalıştığını, gemilerin Yalova’dan Kocaeli’ne dolu gittiğini, Kocaeli’nden ise Yalova’ya bekleme yapmaksızın boş geldiğini bildirdi. Yapılan açıklamada ayrıca, Ramazan Bayramı’nın son günü olan bugün akşam saatlerine kadar 8 bin aracın geçiş yaptığı, toplamda bu hattı kullanan araç sayısının ise 55 bine ulaştığı bildirildi.

Öte yandan, karayolunda da hem Yalova Emniyet Müdürlüğü, hem de Yalova İl Jandarma Komutanlığı ekipleri gerekli tedbirleri aldı. Bölge Trafik ekiplerinin de görev aldığı karayolunda akıcı bir yoğunluğun olduğu gözlemlendi.

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