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Topkapı'da tramvay yine raydan çıktı!

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 18:29 | Son Güncelleme

Topkapı-Habipler tramvay hattında seferini yapan tramvay, Topkapı İstasyonunda raydan çıktı. Tramvay seferleri çift yönlü olarak yapılamıyor. Olay yerine ekipler sevk edildi. Dün akşam da aynı bölgede tramvay raydan çıkmıştı.

Topkapı'da tramvay yine raydan çıktı!

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T4 Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattı Topkapı İstasyonu makas bölgesinde bir aracta deray olmuştur. Fetihkapı- Şehitlik İstasyonları arasında ring seferi yapılacaktır." denildi.

Ayrıntılar geliyor...

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istanbul Topkapı tramvay ray

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Dün bende bu rezilliği çektim.Eve 15 dakikaya varacakken.2 saat 15 dakka sürdü eve varmam.İstanbul Büyükşehir Belediyesi krizi yine yönetemedi 10 binlerce insan resmen çile çekti.SAdece tramvay yolu kapanmadı yanındaki ana yolda kapandı.Tam bir rezalet.Zaten bu hat tramvay falan değil.At arabası bu ya. Diğer hatlardada vatmanlar normal,n çok üstünde hız yapıyorlar ham vagonları hemde rayları bozuyorlar.Yakında ölümlü kazalar olmazssa şaşırmayın.
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