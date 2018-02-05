HABER

Topkapı Sarayı'nda mini etek ve şort krizi

GÜNCEL HABERLERİ | 05.02.2018 06:47 | Son Güncelleme

Mini etek ve şortla "Kutsal Emanet" ziyaretlerine Meclis el koydu. Topkapı Sarayı Has Oda’daki ‘Kutsal Emanetler’in mini etek, sort, askılı strapless bluzla ziyaret edilmesi krize dönüştü.

Topkapı Sarayı'nda mini etek ve şort krizi

Milliyet'ten Önder Yılmaz'ın haberine göre, 10’un üzerinde vatandaş, TBMM Dilekçe Komisyonu’na başvurarak, Topkapı Sarayı’ndaki "Has Oda"nın "saygınlığının" korunmasını istedi.

"Kutsal Emanetler" bölümüne mini etek, şort ve askılı açık kıyafetlerle ziyaretlerin yapılmasından şikayetçi olanlar, TBMM’den bu konuda devreye girmesini ve gerekli hassasiyetin sağlanmasını talep etti.

TBMM ise konuyu Kültür ve Turizm Bakanlığı’na sordu. Bakanlık ise "Kutsal Emanetler"i ziyaret etmek isteyen ama uygunsuz kıyafeti olanlara örtünmeleri için şal verildiğini ve levhalarla uyarılarda bulunulduğunu kaydetti.

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın TBMM’ye gönderdiği yazıda şöyle denildi:

“Topkapı Sarayı Müzesi’nden alınan bilgiye göre, Kutsal Emanetler Dairesi girişinde uygunsuz kıyafetler ve bebek arabaları ile seksiyona girilmemesi konusunda uyarı levhaları bulunuyor, müzenin web sitesinde ve gişelerinde gerekli uyarılar yapılıyor, yine aynı bölümde yaz sezonunda bayan ziyaretçilere şal veriliyor ve anılan dairede geleneğe uygun olarak Kur’an-ı Kerim okunması için yapılan teşhir-tanzim çalışmalarında özel bir mekan düzenleniyor.”

"ASKILI GİYMEYİN"

Öte yandan Topkapı Müzesi Müdürlüğü’nün internet sitesine "Kutsal Emanetler Dairesi ziyareti sırasında şort, mini etek, askılı ve straples bluz giyilmemesi rica olunur" uyarısı konuldu.

İlber Ortaylı'dan mini etek uyarısıİlber Ortaylı'dan mini etek uyarısı
Suudi Arabistan'da mini etek giyen kadın gözaltına alındıSuudi Arabistan'da mini etek giyen kadın gözaltına alındı
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mini Etek şort Topkapı Sarayı TBMM

En Çok Okunan Haberler

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

Robert Pattinson: Camiye girince hayatım değişti ve...

O Ses Türkiye'de birinci belli oldu

O Ses Türkiye'de birinci belli oldu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Sıla ayrılığın ardından ilk defa sessizliğini bozdu

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Arka Sokaklar'ın Hakan komiseri bakın kimin oğlu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Seren Serengil sosyal medyada alay konusu oldu!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Cansu Dere ve Engin Akyürek artık aynı evde yaşıyor!

Okuyucu Yorumları 6 yorum
Kutsal emanet nedir ya?hala putpeestler var demek?Hz peygamber görse bugz ederdi buna.kutsal olan Allah,kitabı ve dinidir.eşyaya tapmayin
Yetişkin bir müslüman kutsal sayılan bir yere girerken nasıl giysisinin uygunluğunu düşünebilen insandır, diziler filimler internet siteleri millette örf adet ata saygı kültür diye bişey bırakmadığı için milletinde freni patladı, amaçlanan asalak toplumun yaratılmasına az kaldı
yanlış yapıyorsunuz çarşaf verin.
Bir kereden bir şey olmaz bence
DOGRU KARAR AMA BU YONETICELERE DEVLET MALINI YANDASA KENDI MENFAATINE KULLANMANINDA HARAM OLDUGUNU SOYLESELER
normal olan bu.camilerdede uygulanıyor
Diğer Haberler
Adnan Oktar'a büyük şok! 81 ilden başvuru yapılacak

Adnan Oktar'a büyük şok! 81 ilden başvuru yapılacak

Günlük burç yorumları 5 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Günlük burç yorumları 5 Şubat Pazartesi - İrem Su'dan 2018 yıllık burç yorumları

Minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Minibüs devrildi! Ölü ve yaralılar var

Tunceli'de PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Tunceli'de PKK'nın kullandığı 5 sığınak imha edildi

Acil servislerde başlatılan yeni uygulamanın tanıtımı yapıldı(EK BİLGİLERLE)

Acil servislerde başlatılan yeni uygulamanın tanıtımı yapıldı(EK BİLGİLERLE)

Başbakan Yıldırım: Hatay ve Kilis'e toplam 94 roket saldırısı yapıldı

Başbakan Yıldırım: Hatay ve Kilis'e toplam 94 roket saldırısı yapıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.