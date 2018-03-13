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Topkapı'da aynı bölgede tramvay yine raydan çıktı(1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 21:01 | Son Güncelleme

TOPKAPI- Habipler tramvay hattında seferini yapan tramvay, Topkapı İstasyonunda raydan çıktı.

Ersan SAN-Murat SOLAK/İSTANBUL,(DHA)-TOPKAPI- Habipler tramvay hattında seferini yapan tramvay, Topkapı İstasyonunda raydan çıktı. Tramvay seferleri çift yönlü olarak yapılamıyor. Olay yerine ekipler sevk edildi.

Dün akşam da aynı bölgede tramvay raydan çıkmıştı.

Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T4 Topkapı- Mescid-i Selam Tramvay Hattı Topkapı İstasyonu makas bölgesinde bir aracta deray olmuştur. Fetihkapı- Şehitlik İstasyonları arasında ring seferi yapılacaktır." denildi.

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