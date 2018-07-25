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Topkapı'da mahsur kalan araçlar kurtarıldı (2) (Aktüel)

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 17:43 | Son Güncelleme

Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ- Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA - Topkapı'da alt geçitteki su baskını nedeniyle araçlar mahsur kaldı.

Zeki GÜNAL - Murat DELİKLİTAŞ- Yılmaz BEZGİN - İSTANBUL DHA - Topkapı'da alt geçitteki su baskını nedeniyle araçlar mahsur kaldı. İstanbul'da öğle saatlerinde etkili olan yağmur nedeniyle Topkapı Ulubatlı'da alt geçidinde su baskını yaşandı.

Su birikintisi nedeniyle bazı araçlar yolda kalırken, bir taksi tamamen su altında kaldı, bazı araç sahipleri araçlarında mahsur kaldı. Mahsur kalan araçları kurtarmak için itfaiye çalışma başlattı. Kepçelerle rögar kapakları açılırken suyun tahliyesi yapıldı. Mahsur kalan araçlar daha sonra su birikintisinden çekilerek kurtarıldı. Aracı su altında kalan taksi sürücüsü Hasan Zeren, "3 dakikada kaçamadım" dedi.

Zeren, "4 yolcum vardı. Acil hastaneye götürecektim. 3 dakika sürdü yağmur. Öndeki araçlar durunca kaçamadım. Önce yolcularımı kurtardım, sonra kendim çıktım" diye konuştu.

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