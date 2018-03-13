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Topkapı'da tramvay ikinci kez raydan çıktı (2)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 19:32 | Son Güncelleme

TOPKAPI-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Topkapı ile Fetihkapı istasyonu arasında dün akşamdan sonra ikinci kez raydan çıktı.

Murat SOLAK - Ersan SAN - Cemil ÖZDEMİR/İSTANBUL,(DHA)-TOPKAPI-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Topkapı ile Fetihkapı istasyonu arasında dün akşamdan sonra ikinci kez raydan çıktı. Saat 18.00 sıralarından meydana gelen kaza nedeniyle seferler çift yönlü olarak durduruldu. Olay yerine Metro istasyonun teknik ekipleri sevk edildi. Acil müdahale aracıyla raydan çıkan tramvaya müdahale edildi. Vatandaşlar raydan çıkan tramvaydan inerek istasyona yürüdü. Ekiplerin çalışmaları sürerken Topkapı-Fetihkapı arası hariç seferler yapılmaya başlandı.
Teknik arıza sırasında tramvayda bulunan bir yolcu, “Evimize gidemiyoruz problem yaşıyoruz. Uydurmaca bir şey yaparlarsa olacağı bu, herkes yollarda perişan, İstanbul'un zaten büyük sorunu trafik" dedi.

(FOTOĞRAF)

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