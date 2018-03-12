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Topkapı'da tramvay raydan çıktı; seferler yapılamıyor (1)

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.03.2018 21:37 | Son Güncelleme

TOPKAPI-Habipler hattında sefer yapan tramvay Topkapı'da raydan çıktı.

Ersan SAN/İSTANBUL,(DHA)-TOPKAPI-Habipler hattında sefer yapan tramvay Topkapı'da raydan çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamıyor.
Olay yerine ekipler sevk edildi.

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