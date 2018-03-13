HABER

TOPKAPI'DA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI(ek bilgi ve görüntüyle)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.03.2018 06:31 | Son Güncelleme

-Onarım çalışmaları tamamlandı, seferler saat 06.00'da başladı.  Haber-Kamera: Ersan SAN- Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay Topkapı'da raydan çıktı.

-Onarım çalışmaları tamamlandı, seferler saat 06.00'da başladı.

Haber-Kamera: Ersan SAN- Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA
Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay Topkapı'da raydan çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamadı.
Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Habipler istikametinde seyir halindeyken, saat 21.30 sıralarında Şehitlik Durağı'nda raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bildirilmesi üzerine olay yerine İEET'nin teknik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza nedeniyle hidrolik sistem borularının patladığını belirlerken onarım çalışmaları başaldı.

SEFERLER 06.00'DA BAŞLADI
Kaza nedeniyle seferler çift taraflı olarak yapılamadı. Duraklardaki tramvay yolcuları, İEET tarafından kendilerine ücretsiz olarak tahsisi edilen otobüslere bindirildi. Onarım çalışmaları gece saatlerinde tamamalanırken seferlerin sabahleyin saat 06.00'da başladı.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA
Kazaya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız T4 Topkapı-Habipler Tramvay Hattında Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerindeki teknik arızalar nedeniyle seferler durmuştur. İETT'den otobüs talep edilmiş olup yolcularımıza otobüslerle hizmet verilmektedir." denildi.

İETT'den AÇIKLAMA...
İETT'den yapılan açıklamada da, "Topkapı-Habipler Tramvay hattında Şehitlik Durağı' da raydan çıkan tramvay sonrasında mağduriyetin giderilebilmesi amacıyla 21 aracımız ücretsiz olarak hizmet vermeye başlamıştır." ifadeleri kullanıldı.

Görüntü Dökümü:
-------------------
-Olay yerinden görüntüler
-Raydan çıkan tramvay
-Oluşan kalabalık
-Ekiplerin çalışmaları
-Otobüslere binen yolcular
-Trafikten detay

(EK GÖRÜNTÜ)
-Başlayan tramvay seferleri
-Tramvayın durağa gelişi
-Bekleyen yolcular
-İnen ve binen yolcular
-Genel ve detaylar

12.03.2018 - 21.38 Haber Kodu : 180312189
12.03.2018 - 22.04 Haber Kodu : 180312193
12.03.2018 - 22.23 Haber Kodu : 180312194

Üst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyorÜst düzey atamalar Erdoğan'a bağlanıyor
Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!Atatürk belgeselinin çekimleri başlamadan 9 kişi öldü!
Belediyede yasak aşk cinneti!Belediyede yasak aşk cinneti!
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Mutlu son: WhatsApp’ta o süre arttırıldı

Çiftlik Bank mağdurları çiftliği bastı

Çiftlik Bank mağdurları çiftliği bastı

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Survivor 2018'de All Star takımında kim elendi? Elenen yarışmacı herkesi şoke etti!

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

Sıla'dan Ahmet Kural'a 'kayık'lı gönderme

Havada kabus dolu 5 dakika!

Havada kabus dolu 5 dakika!

İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim

İki genç öpüştü metrobüste olay çıktı: Ahlak bekçisiyim ben, Avrupalı değilim

İlginizi Çekebilir

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

İsmail Küçükkaya canlı yayında Bozkurt yaptı! 'Cumhurbaşkanı yapınca...'

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Başaran Holding uçağındaki kaza ile ilgili yeni iddialar

Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

Türkiye'yi sarsan uçak kazası! Acılı aileler İran'a gitti, çaresiz bekleyişleri yürek yaktı

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması: Fırat Kalkanı bölgesine gidiyorlar

Hulusi Akar'dan Afrin operasyonu açıklaması: Fırat Kalkanı bölgesine gidiyorlar

Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detaylar

Düşen jetteki 8 arkadaşla ilgili kahreden detaylar

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Arslan Bulut yazdı: Erdoğan bu hataları neden yapıyor?

Arslan Bulut yazdı: Erdoğan bu hataları neden yapıyor?

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

İran'daki uçak kazasıyla ilgili ölen pilotun ablasından korkunç iddia!

Didim VegFest’in ikincisi düzenlenecek

Didim VegFest’in ikincisi düzenlenecek

Nazilli’deki esnaflardan Başkan Alıcık’a ziyaret

Nazilli’deki esnaflardan Başkan Alıcık’a ziyaret

Köşk kapalı spor salonuna kavuşuyor

Köşk kapalı spor salonuna kavuşuyor

Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler: Ben kendimi öldürdüm!

Oğlunu öldüren iş adamından şok ifadeler: Ben kendimi öldürdüm!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.