TOPKAPI'DA TRAMVAY RAYDAN ÇIKTI(ek bilgilerle)

-Onarım çalışmaları tamamlandı, seferler saat 06.00'da başlayacak.

Haber-Kamera: Ersan SAN- Ali Kerem BENGİ / İstanbul DHA

Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay Topkapı'da raydan çıktı. Kaza nedeniyle tramvay seferleri çift taraflı olarak yapılamadı.

Topkapı-Habipler hattında sefer yapan tramvay, Habipler istikametinde seyir halindeyken, saat 21.30 sıralarında Şehitlik Durağı'nda raydan çıktı. Kazada ölen ya da yaralanan olmazken bildirilmesi üzerine olay yerine İEET'nin teknik ekipleri sevk edildi. Ekipler, kaza nedeniyle hidrolik sistem borularının patladığını belirlerken onarım çalışmaları başaldı.

SEFERLER 06.00'DA BAŞLAYACAK

Kaza nedeniyle seferler çift taraflı olarak yapılamadı. Duraklardaki tramvay yolcuları, İEET tarafından kendilerine ücretsiz olarak tahsisi edilen otobüslere bindirildi. Onarım çalışmaları gece saatlerinde tamamalanırken seferlerin sabahleyin saat 06.00'da başlayacak.

METRO İSTANBUL'DAN AÇIKLAMA

Kazaya ilişkin Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "Sayın yolcularımız T4 Topkapı-Habipler Tramvay Hattında Ali Fuat Başgil ve Topkapı bölgelerindeki teknik arızalar nedeniyle seferler durmuştur. İETT'den otobüs talep edilmiş olup yolcularımıza otobüslerle hizmet verilmektedir." denildi.