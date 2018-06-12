HABER
Sahur:
İftar:
İmsakiye için tıklayın

Topladıkları kapaklarla kahraman madenciye tekerlekli sandalye aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 16:19 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, öğrencilerin topladığı mavi kapaklarla alınan akülü tekerlekli sandalye, 34 yıl önce arkadaşını kurtardığı sırada kendisi göçük altında kalan ve belden aşağısı felç olan Celal Odabaş'a (64) verildi.

Topladıkları kapaklarla kahraman madenciye tekerlekli sandalye aldılar

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, öğrencilerin topladığı mavi kapaklarla alınan akülü tekerlekli sandalye, 34 yıl önce arkadaşını kurtardığı sırada kendisi göçük altında kalan ve belden aşağısı felç olan Celal Odabaş'a (64) verildi.
Çaycuma Burunkaya Şehit Emrah Kartal ve Atatürk ilkokullarının öğrencileri, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilciliği'nin mavi kapak toplama kampanyası kapsamında pet şişelerin kapaklarını topladı. Toplanan kapaklarla 1 akülü tekerlekli sandalye alındı. Öğrencilerin çabasıyla alınan akülü tekerlekli sandalye, belediye önünde düzenlenen törenle malulen emekli madenci Celal Odabaş'a verildi. Törene katılan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Celal Odabaş'tan 'kahraman madenci' olarak söz ederek hikayesini anlattı.
Celal Odabaş, 34 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak çalıştığı sırada göçükte kalan arkadaşını kurtardığını, ancak kendinin göçükte kaldığını söyledi. Arkadaşlarının yoğun çabası sonrası göçükten çıkartıldığını ifade eden Odabaş, şöyle konuştu:
"Üretim sırasında yerin 360 metre altında göçük meydana geldi. O sırada yanımdaki arkadaşım Recep Boynuk'u iterek göçükten kurtardım ama kendim kaçamadım ve göçükte kaldım. İş arkadaşlarım tarafından yaralı halde kurtarıldım. Kaldırıldığım hastanede ameliyatlar geçirdim, uzun bir tedavi sürecim oldu. Ancak, belden aşağı felçli olduğum için yürüyemiyorum. Malulen emekliye ayrıldım. Doktorların önerisiyle yürümek için uzun bacak cihazı takıldı. İş kazasından 3 yıl sonra da evde çıkan yangında uzun bacak cihazı kullanılamaz hale geldi. 15 yıl sonra yeniden uzun bacak cihazı aldım, ancak onu taktıktan sonra tansiyonum yükseliyor ve yürüyemiyorum. 34 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşıyorum. Öğrencilerin kampanyaya destek vererek alınan bu akülü tekerlekli sandalye için hem öğrencilere hem de her iki okul idarecilerine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."
Çaycuma Belediye Başkan Kantarcı, kampanyaya katkılarından dolayı Çaycuma Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu Müdürü İsmail Çelebi ve Atatürk İlkokulu Müdürü Ergün Uyar'a belge verirken, öğrencilere de şapka dağıttı.

FOTOĞRAFLI

Topladıkları kapaklarla kahraman madenciye tekerlekli sandalye aldılarTopladıkları kapaklarla kahraman madenciye tekerlekli sandalye aldılar

PARTNERBu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?Bu kadınlar bize bir mesaj mı veriyor?
Sağlıksız koşullardaki çikolata imalathanesine baskınSağlıksız koşullardaki çikolata imalathanesine baskın
Bakan Soylu: 21. Yüzyılda Türkiye'yi yıldız bir hale getirmek çalışalım içinBakan Soylu: 21. Yüzyılda Türkiye'yi yıldız bir hale getirmek çalışalım için
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Çalışma Bakanın'dan son dakika emekli ikramiye açıklaması! Herkes 1000 lira aldı mı?

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Patronu ve arkadaşları hayatını kararttı! Arabayı ıssız bir yere çekip...

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Muharrem İnce'nin Diyarbakır mitingindeki HDP bayraklarına tepki

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

Ceyda Tepeliler açıkladı: Eve eskort çağırdı, beni aldattı ve dövdü

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

24 Haziran seçimlerine 12 gün kala gündem yaratan fotoğraf!

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Araştırma sonuçları belli oldu! Erdoğan, İnce ve Akşener...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
İstanbul'da 12 yaşındaki kızın kapısına dayanıp cinsel saldırıda bulunmuştu! O sapık hala bulunamadı!

İstanbul'da 12 yaşındaki kızın kapısına dayanıp cinsel saldırıda bulunmuştu! O sapık hala bulunamadı!

Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!

Ankara'da 15 yaşındaki kızına cinsel istismarda bulunan babaya rekor ceza!

Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı

Eşini öldüren iş adamı sınırda yakalandı! Kan donduran baldız detayı

Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

Akılalmaz ölüm! Eşine sürpriz yapmak isterken canından oldu

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

“Dolar isterse bin lira olsun” diyen AKP'li esnaf: Müşteriye yansıtınca etkilenmiyorsun!

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

Son dakika! Bekir Bozdağ'dan Muharrem İnce'ye flaş çağrı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.