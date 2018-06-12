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Topladıkları kapaklarla kahraman madenciye tekerlekli sandalye aldılar

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.06.2018 19:27 | Son Güncelleme

ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, öğrencilerin topladığı mavi kapaklarla alınan akülü tekerlekli sandalye, 34 yıl önce arkadaşını kurtardığı sırada kendisi göçük altında kalan ve belden aşağısı felç olan Celal Odabaş'a (64) verildi.

Yeliz ALAGÖZ/ÇAYCUMA (Zonguldak), (DHA)- ZONGULDAK'ın Çaycuma ilçesinde, öğrencilerin topladığı mavi kapaklarla alınan akülü tekerlekli sandalye, 34 yıl önce arkadaşını kurtardığı sırada kendisi göçük altında kalan ve belden aşağısı felç olan Celal Odabaş'a (64) verildi.

Çaycuma Burunkaya Şehit Emrah Kartal ve Atatürk ilkokullarının öğrencileri, Türkiye Omurilik Felçlileri Derneği Zonguldak İl Temsilciliği'nin mavi kapak toplama kampanyası kapsamında pet şişelerin kapaklarını topladı. Toplanan kapaklarla 1 akülü tekerlekli sandalye alındı. Öğrencilerin çabasıyla alınan akülü tekerlekli sandalye, belediye önünde düzenlenen törenle malulen emekli madenci Celal Odabaş'a verildi. Törene katılan Çaycuma Belediye Başkanı Bülent Kantarcı, Celal Odabaş'tan 'kahraman madenci' olarak söz ederek hikayesini anlattı.

Celal Odabaş, 34 yıl önce Türkiye Taşkömürü Kurumu'nda maden işçisi olarak çalıştığı sırada göçükte kalan arkadaşını kurtardığını, ancak kendinin göçükte kaldığını söyledi. Arkadaşlarının yoğun çabası sonrası göçükten çıkartıldığını ifade eden Odabaş, şöyle konuştu:

"Üretim sırasında yerin 360 metre altında göçük meydana geldi. O sırada yanımdaki arkadaşım Recep Boynuk'u iterek göçükten kurtardım ama kendim kaçamadım ve göçükte kaldım. İş arkadaşlarım tarafından yaralı halde kurtarıldım. Kaldırıldığım hastanede ameliyatlar geçirdim, uzun bir tedavi sürecim oldu. Ancak, belden aşağı felçli olduğum için yürüyemiyorum. Malulen emekliye ayrıldım. Doktorların önerisiyle yürümek için uzun bacak cihazı takıldı. İş kazasından 3 yıl sonra da evde çıkan yangında uzun bacak cihazı kullanılamaz hale geldi. 15 yıl sonra yeniden uzun bacak cihazı aldım, ancak onu taktıktan sonra tansiyonum yükseliyor ve yürüyemiyorum. 34 yıldır tekerlekli sandalyeye bağımlı olarak yaşıyorum. Öğrencilerin kampanyaya destek vererek alınan bu akülü tekerlekli sandalye için hem öğrencilere hem de her iki okul idarecilerine teşekkür ediyorum. Allah hepsinden razı olsun."

Çaycuma Belediye Başkan Kantarcı, kampanyaya katkılarından dolayı Çaycuma Burunkaya Şehit Emrah Kartal İlkokulu Müdürü İsmail Çelebi ve Atatürk İlkokulu Müdürü Ergün Uyar'a belge verirken, öğrencilere de şapka dağıttı.

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