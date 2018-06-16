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"Toplantı alanlarını vurduk"

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.06.2018 22:04 | Son Güncelleme

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan: - "(Kandil'e yönelik) Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli bunların toplantı alanlarını vurduk. Henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kandil'e yönelik son operasyonlarda bölücü terör örgütünün toplantı alanının vurulduğunu bildirerek, "Henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin." dedi.

Erdoğan, Kanal 7 televizyonunda katıldığı canlı yayında, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu ve soruları yanıtladı.

Bölücü örgüt PKK'nın yapılandığı Irak'ın kuzeyindeki Kandil bölgesine yönelik operasyonların düzenlendiğini anımsatan Erdoğan, "Şu anda biz, Kandil'in üzerinden biz ısrarla duruyoruz. Orada da ilk adım biz 20 uçakla orada 10 önemli hedefi vurduk. Bunlar cephanelik filan." dedi.

Düzenlenen operasyonların ardından işi peşinin bırakılmadığı, istihbarat çalışmalarının sürdürdüğü vurgulayan Erdoğan, şu bilgileri verdi:

"Bu yeni çalışmalarda yeni bilgilere ulaştık. Yeni bilgilerle beraberde tekrar operasyonlarımızın yaptık. Bu son operasyonlarda oradaki çok önemli, bunların toplantı alanlarını vurduk. Şimdi onların henüz neticesini almadık ama vuruldukları kesin. Bunu ilk defa sizinle paylaşıyorum. Belki bu akşam Silahlı Kuvvetlerin sitelerinde de yayınlanabilir."

"Kandil'de toplantı halinde vurulanlar arasında ciddi isimler var mı?" sorusu üzerine Erdoğan, "Biz bunu büyük ihtimal olarak görüyoruz." dedi.

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