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Toplantıya tramvayla geldiler

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.03.2018 13:11 | Son Güncelleme

İzmir ve ülke ekonomisine yön veren isimler, ön işletme seferlerine başlayan Konak tramvayında buluştu.

Toplantıya tramvayla geldiler

İzmir ve ülke ekonomisine yön veren isimler, ön işletme seferlerine başlayan Konak tramvayında buluştu. İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu üyeleri Tarihi Havagazı Fabrikasında gerçekleşecek Mart ayı toplantısına tramvayla gitti. İzlenimler, tramvay yolculuğunun keyifli ve konforlu olduğu yönündeydi.
Kent ekonomisinin gelişmesinde rol oynayan kurum ve kuruluşların temsilcilerinin katılımıyla oluşturulan İzmir Ekonomik Kalkınma Koordinasyon Kurulu’nun (İEKKK) 78. toplantısı yapıldı. Kurul üyeleri, toplantının yapılacağı Tarihi Havagazı Fabrikasına, yolculu ön işletme seferlerine başlayan Konak tramvayı ile geldi. Fahrettin Altay’daki ilk istasyonda gerçekleşen buluşmanın ardından vatandaşlarla birlikte tramvaya binen İEKKK üyeleri, bu önemli yatırım için Başkan Kocaoğlu’na teşekkür etti. Kurul üyeleri, tramvay yolculuğuyla ilgili görüşlerini şöyle özetledi:
Selami Özpoyraz: “Tramvay projesi kent için önemli bir dönemeç. Ulaşımı kolaylaştırmasının yanı sıra kent estetiği için de çok önemli. O kadar rahat bir yolculuk yaptık ki. 10 numara hizmet olmuş.”
Uğur Yüce: “Muhteşem. Bütün gelişmiş ülkelerde bilhassa kent merkezlerinde hem trafik hem hava kirliliği açısından son derece önemli. Bunlar da ayrıca çok iyi seçilmiş çok konforlu kaliteli araçlar. Allah razı olsun.”
Enis Özsaruhan: “Beğendim. Gayet güzel. Sürati de normal geldi bana. Yepyeni tramvaylar, çok da rahat. İnşallah çoğalır ve toplu taşımacılığın büyük kısmını karşılar diye düşünüyorum.”
Mustafa Güçlü: “Hayırlısı olsun. Bu hattaki tramvayın eski halini yaşayan Konak-Güzelyalı tramvayını yaşayan biriyim. Aradan yıllar geçti, tekrar tramvayla tanıştık. Bu sefer farklı teknoloji, farklı imkanlar. Yeni tramvayı çok beğendim.”
Şerife İnci Eren: “Çok beğendim. Son derece rahat, konforlu, modern bir ulaşım hizmeti sağlanmış. Emeği geçenlere teşekkür ediyorum.”

Tramvay güzergahından otobüsler çekilecek
Tramvaydaki ön işletmenin ardından seferlerin sıklaşacağını belirten İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu ise “Bir alışma sürecinin geçmesi gerekiyor. Bu sürecin sonunda, tramvay hattında paralel çalışan 100-150 otobüsü çekeceğiz. Bu da trafiği rahatlatacak” diye konuştu. Önümüzdeki günlerde Narlıdere metrosunun ikinci aşama ihalesini yapacaklarını belirten Başkan Kocaoğlu, bunu Buca metro projesinin izleyeceğini söyledi.
Her yapılan raylı sistem hattının başka hatlarla ilgili ihtiyacı getirdiğini, raylı sistemin giderek kılcal damarlara kadar yaygınlaşacağını ifade eden Büyükşehir Belediye Başkanı şunları kaydetti: “İşin özü şu: 14 sene önce raylı sistem 70-80 bin kişi taşıyordu. Bugün Konak tramvayı ile birlikte 800 bini geçeceğiz. Eğer İZBAN’daki önerimizi TCDD kabul ederse, bu sayıyı kolaylıkla 1 milyon 200 bine çıkarmak mümkün. Ama hem sinyalizasyon, hem bölge trenlerinin devreden çıkarılması konusunda bir türlü mutabakata varamıyoruz.”

Toplantıya tramvayla geldiler

Toplantıya tramvayla geldiler

Toplantıya tramvayla geldiler

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