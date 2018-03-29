Toplu taşıma araçlarına denetim yapıldı

Niğde’de toplu taşıma araçları üzerinde egzoz denetimi yapıldı.

Niğde İl Emniyet Müdürlüğü ve Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü ekipleri tarafından toplu taşıma araçları üzerinde egzoz denetim yapıldı.

104 toplu taşıma araç ve sürücüsü kontrol edildiği denetimde muayenesi olmayan 4 araç sürücülerine toplam 432 TL ceza kesildi.

Çevre Şehircilik İl Müdürlüğü görevlileri tarafından 11 araca egzoz emisyon uygulaması yapılırken, eksiği olan 4 araç ile ilgili daha sonra ceza yazılmak üzere not alındı.