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"Toplu taşıma araçlarında çeşitlilik artırılmalı"

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 14:31 | Son Güncelleme

AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger: - "Ana temamız kişilerin daha fazla toplu taşıma araçlarından faydalanmasıdır. Ama asıl vurgulanması gereken konu, toplu taşıma araçlarında çeşitliliğin artırılmasıdır. Bu tema konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz"

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, ana temalarının kişilerin daha fazla toplu taşıma araçlarından faydalanması olduğunu belirterek, "Ama asıl vurgulanması gereken konu, toplu taşıma araçlarında çeşitliliğin artırılmasıdır." dedi.

Berger, Antalya'nın Alanya ilçesindeki bir otelde düzenlenen "Avrupa Hareketlilik Haftası Bilgilendirme Toplantısı ve Belediye Toplu Ulaşım Birimleri İstişare Toplantısı"nda yaptığı konuşmada, sadece AB için değil, Türkiye'de de Avrupa Hareketlilik Haftası'nı başlatmak için bulunduklarını söyledi.

Hareketlilik kapsamında geçen yıllarda yedi ilin katılım gösterdiğini aktaran Berger, bu sayıyı artırmayı umduklarını dile getirdi.

Berger, kentsel ulaşım konusunda en büyük yükü belediyelerin üstlendiğini belirterek, şunları kaydetti:

"Bugünün şehirlerinde karşılaştığımız problemlerde bulunacak çözümlerde devreye giren ilk taraf elbette belediyelerimiz. Ve her yıl eylülün 3. haftasında Hareketlilik Haftası'nı Türkiye'de icra ediyoruz. Tabii katılan diğer ülkelerimiz de oluyor. Ana temamız kişilerin daha fazla toplu taşıma araçlarından faydalanmasıdır. Ama asıl vurgulanması gereken konu, toplu taşıma araçlarında çeşitliliğin artırılmasıdır. Bu tema konusunda çalışmalarımızı sürdürüyoruz."

Kişileri toplu taşıma araçlarına yönlendirmek istediklerini vurgulayan Berger, kazalarda hiçbir hayat kaybı olmamasını istediklerini kaydetti.

Çorlu'daki tren kazasından dolayı üzüntüsünü dile getiren Berger, "AB olarak başsağlığı mesajlarımızı ve üzüntülerimizi ilettik. Ayrıca Türkiye ile AB arasında demiryollarının inşası ve demiryollarının güvenliğinin artırılmasına yönelik devam ettirdiğimiz ciddi anlamda çalışmalar var." dedi.

Türkiye Belediyeler Birliği Genel Sekteri Hayrettin Güngör de belediyelerin her alana yönelik çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu söyledi.

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AB Türkiye Delegasyonu Alanya Büyükelçi Christian Berger

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