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Toplum destekli polis, hasta çocukları mutlu etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.07.2018 21:06 | Son Güncelleme

HAKKARİ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’nde yatan hasta çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Mehmet ÖZKAN/HAKKARİ, (DHA)- HAKKARİ İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi Müdürlüğü ekipleri, Hakkari Devlet Hastanesi Çocuk Servisi’nde yatan hasta çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi.

Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ve Terörle Mücadele Şube ekipleri, yaptıkları bilgilendirme ve önleyici faaliyetler kapsamında Hakkari Devlet Hastanesi'nde tedavi gören çocukları ziyaret ederek, çeşitli hediyeler verdi. Hastanenin Çocuk Servisinde yatan çocuklara, 200 oyuncak araba ve 250 bebek dağıtan polis ekipleri, bu tür çalışmaları sürdüreceklerini bildirirken, hediyeleri polislerden alan hasta çocuklar ise, oldukça mutlu oldu.

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