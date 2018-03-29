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Toplum Destekli Polisten kütüphane etkinliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 29.03.2018 11:33 | Son Güncelleme

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde 54.

Toplum Destekli Polisten kütüphane etkinliği

Bitlis İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü faaliyetleri çerçevesinde 54. Kütüphaneler Haftası etkinlikleri kapsamında Bitlis İl Halk Kütüphanesinde Vilayetler Birliği Anaokulu öğrencileriyle çeşitli etkinlikler yapıldı.
Bitlis Valiliğinden yapılan açıklamada, etkinliğe katılan minik öğrencilere tanımadıkları insanlarla konuşmamaları, konuşmamaları konusunda bilgilerin verildiği bildirildi. Açıklamada şu ifadelere yer verildi. “Okuldan tek başına ayrılmamaları, cadde ve yol kenarlarında oyun oynamamaları, araçların ön koltuklarına oturmamaları ve 155 polis imdat hattı gibi güvenli yaşam için dikkat etmeleri gereken genel kurallar anlatılmış bir yandan da gösterilen samimi tavırlar ile çocukların polis korkusunu yenmelerini sağlayarak polisin her zaman yanlarında olduğunu hissettirmek amaçlanmıştır. Etkinlik sırasında çocuklara boyama kitabı ve boyama kalemi hediye edilerek birlikte boyama etkinliği yapılmış olup kütüphaneler haftası kutlanmıştır. İlimizde huzur ve güven veren ortamının daimi olması için halkımıza yönelik dayanışma ve kaynaşma faaliyetleri ile özverili çalışmalarımız devam etmektedir” denildi.

Toplum Destekli Polisten kütüphane etkinliği

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