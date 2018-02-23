Toplum polisi sevindirmeye devam ediyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sevindirmeye devam ediyor.

Hakkari’de ücretsiz “Kanka Polis Mağazası” hizmete açan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü il genelindeki okul ziyaretlerini de sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve beraberindekiler il merkezinden 10 kilometre mesafede bulunan Çanaklı Köyündeki Zap İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret edilerek öğrencilere 100 çift kışlık bot, 100 adet kışlık mont yardımında bulundular. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’nun girişimleri ve hayırsever iş adamlarının katkılarıyla temin edilen 100 çift kışlık bot, 100 adet kışlık mont Zap İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere hediye edildi. Öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunularak eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilendi. Öğrenciler, hediyelerden dolayı iş adamlarına, hayırsever vatandaşlarımıza ve polis ekiplerine teşekkür ettiler. Ziyaretin ardından Çanaklı köyünün ileri gelenlerinin daveti üzerine Müdür Dilberoğlu ve beraberindekilere yer sofrasında yemek ikramı yapıldı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köylüler, Müdür Dilberoğlu ve Tümgeneral Ferdi Korkmaz ile bir süre sohbet ettiler.