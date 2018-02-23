HABER

Toplum polisi sevindirmeye devam ediyor

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.02.2018 12:02 | Son Güncelleme

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sevindirmeye devam ediyor.Hakkari’de ücretsiz “Kanka Polis Mağazası” hizmete açan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü il genelindeki okul ziyaretlerini de sürdürüyor.

Toplum polisi sevindirmeye devam ediyor

Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü ekipleri sevindirmeye devam ediyor.
Hakkari’de ücretsiz “Kanka Polis Mağazası” hizmete açan Hakkari İl Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü il genelindeki okul ziyaretlerini de sürdürüyor. Toplum Destekli Polislik Şube Müdürlüğü koordinesinde, Hakkari İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Ferdi Korkmaz ve beraberindekiler il merkezinden 10 kilometre mesafede bulunan Çanaklı Köyündeki Zap İlkokulu ve Ortaokulunu ziyaret edilerek öğrencilere 100 çift kışlık bot, 100 adet kışlık mont yardımında bulundular. İl Emniyet Müdürü Süleyman Suvat Dilberoğlu’nun girişimleri ve hayırsever iş adamlarının katkılarıyla temin edilen 100 çift kışlık bot, 100 adet kışlık mont Zap İlkokulu ve Ortaokulunda eğitim gören öğrencilere hediye edildi. Öğrencilere kek ve meyve suyu ikramında bulunularak eğitim öğretim hayatlarında başarılar dilendi. Öğrenciler, hediyelerden dolayı iş adamlarına, hayırsever vatandaşlarımıza ve polis ekiplerine teşekkür ettiler. Ziyaretin ardından Çanaklı köyünün ileri gelenlerinin daveti üzerine Müdür Dilberoğlu ve beraberindekilere yer sofrasında yemek ikramı yapıldı. Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren köylüler, Müdür Dilberoğlu ve Tümgeneral Ferdi Korkmaz ile bir süre sohbet ettiler.

Toplum polisi sevindirmeye devam ediyor

Toplum polisi sevindirmeye devam ediyor

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Survivor 2018'de sakatlanan Hakan Hatipoğlu için karar verildi! Hakan Survivor'a devam edecek mi? Acun Ilıcalı açıkladı

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Asıl kış için tarih verildi! O günlere dikkat

Motorine zam geliyor

Motorine zam geliyor

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

Erken seçim bombası patlayacak! Ahmet Hakan'dan olay yaratacak Abdullah Gül iddiası!

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

4 ay önce istifa eden Gökçek'in reklam afişleri dikkat çekiyor

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Reuters duyurdu! Esad, Halep'te YPG'nin elindeki kesimlerin kontrolünü ele geçirdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Fen Bilimleri bursluluk sınavı ile öğrenci alıyor

Fen Bilimleri bursluluk sınavı ile öğrenci alıyor

Diyarbakır’da okullararası kort tenisi müsabakaları

Diyarbakır’da okullararası kort tenisi müsabakaları

Medeniyet değerlerimiz anlattıldı

Medeniyet değerlerimiz anlattıldı

Belediyeden vatandaşı ve kenti rahatlatan çalışmalar

Belediyeden vatandaşı ve kenti rahatlatan çalışmalar

Başdanışman Saadet Oruç, Kütahya’da konuştu

Başdanışman Saadet Oruç, Kütahya’da konuştu

Huzurevi sakinlerinden Afrin'deki güvenlik güçlerine dua

Huzurevi sakinlerinden Afrin'deki güvenlik güçlerine dua

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.