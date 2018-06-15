RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Toplum şefkat, sevgi değerleri üzerinde yükselmeli. İslam dini şefkatin, bereketin, merhametin olduğu bir din." dedi.

Bakan Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş ve sevgi evindeki çocuklarla ÇAYKUR Çayevi'nde kahvaltı yaptı. Çocuklarla sohbet eden Bak, hediye dağıttı.

Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bereketli bir ayın geride bırakıldığını söyledi.

Görevde olan, operasyonlarda bulunan güvenlik güçlerine dua eden Bak, "Rabbim onları korusun, ayaklarına taş değmesin. İnsanların birbirlerine sarıldığı, kucaklaştığı bir ortam. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

İslam dininin inceliklerine ve değerlerine vurgu yapan Bak, "Toplumun değerleri önemli. Toplum şefkat, sevgi değerleri üzerinde yükselmeli. İslam dini şefkatin, bereketin, merhametin olduğu bir din." ifadelerini kullandı.

Bak, çok önemli bir seçime doğru yürüdüklerini vurgulayarak, "Milletimizin feraseti kazanacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bu zamana kadar ülkemize hizmet eden AK Parti hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkeye hizmet etmek için yoluna devam edecek. Biz buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.