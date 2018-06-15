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"Toplum şefkat, sevgi değerleri üzerinde yükselmeli"

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.06.2018 12:36 | Son Güncelleme

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Toplum şefkat, sevgi değerleri üzerinde yükselmeli. İslam dini şefkatin, bereketin, merhametin olduğu bir din"

RİZE (AA) - Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, "Toplum şefkat, sevgi değerleri üzerinde yükselmeli. İslam dini şefkatin, bereketin, merhametin olduğu bir din." dedi.

Bakan Bak, Rize Valisi Erdoğan Bektaş, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü İdris Altuntaş ve sevgi evindeki çocuklarla ÇAYKUR Çayevi'nde kahvaltı yaptı. Çocuklarla sohbet eden Bak, hediye dağıttı.

Bak, AA muhabirine yaptığı açıklamada, tüm İslam aleminin Ramazan Bayramı'nı tebrik ederek, bereketli bir ayın geride bırakıldığını söyledi.

Görevde olan, operasyonlarda bulunan güvenlik güçlerine dua eden Bak, "Rabbim onları korusun, ayaklarına taş değmesin. İnsanların birbirlerine sarıldığı, kucaklaştığı bir ortam. Birlik ve beraberliğe ihtiyacımız var." diye konuştu.

İslam dininin inceliklerine ve değerlerine vurgu yapan Bak, "Toplumun değerleri önemli. Toplum şefkat, sevgi değerleri üzerinde yükselmeli. İslam dini şefkatin, bereketin, merhametin olduğu bir din." ifadelerini kullandı.

Bak, çok önemli bir seçime doğru yürüdüklerini vurgulayarak, "Milletimizin feraseti kazanacak. Biz buna yürekten inanıyoruz. Bu zamana kadar ülkemize hizmet eden AK Parti hükümeti ve Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan, ülkeye hizmet etmek için yoluna devam edecek. Biz buna yürekten inanıyoruz." diye konuştu.

Bayramların buruk geçmemesi temennisinde bulunan Bak, "Kudüs ve Gazze'de yaşananlar, ramazan ayının başlangıcında bir burukluk oluşturdu. Bu süreçte İslam alemi bir araya gelmekte bazı sıkıntılar yaşadı ama Sayın Cumhurbaşkanımız, İslam İşbirliği Teşkilatını toplayarak önemli bir adım attı." dedi.

Bakan Bak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Rize'de düzenlediği mitinge de değinerek, 138 yıllık rüya olan Ovit Tüneli'nin açıldığına dikkati çekti.

Osman Aşkın Bak, AK Parti hükümetinin her zaman sözünde durduğunu, devasa projelerin devam ettiğini sözlerine ekledi.

Bak, daha sonra Ardeşen ilçesine giderek, belediye önünde vatandaşlarla bayramlaştı.

"Toplum şefkat, sevgi değerleri üzerinde yükselmeli"

- Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak: "Toplum şefkat, sevgi değerleri üzerinde yükselmeli. İslam dini şefkatin, bereketin, merhametin olduğu bir din"

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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de
3 / 6

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de
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Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak Rize'de
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