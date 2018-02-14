Toprağın altında kalan baba ve oğlu öldü

Mersin'in Mut ilçesinde, kendi iş makinesiyle kazdıkları toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zeynel Çelik (58) ve oğlu Ali Rıza Çelik (26), Mut ilçesine bağlı Narlıdere Mahallesi'nde, tarlalarındaki taşları gömmek için iş makinesiyle kazdıkları çukurdan su çıktığını fark etti. İş makinesini kullanan Ali Rıza Çelik suya bakmak için kazdığı çukura inince üzerine toprak kaydı. Oğlunun üzerine toprağın kaydığını gören baba oğlunu kurtarmak için yanına indi. Babanın oğlunun yanına inmesiyle birlikte toprağın kaymaya devam etmesi üzerine baba ve oğul toprak yığınlarının altında kaldı.

İHA'nın haberine göre, olayı etraftaki komşuların fark etmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla toprak altından çıkarılan baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Baba ve oğlun cenazeleri Mut Devlet Hastanesinde savcılık tarafından incelendikten sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA