HABER

Toprağın altında kalan baba ve oğlu öldü

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.02.2018 22:19 | Son Güncelleme

İş makinesiyle kazdıkları toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti. Olayı etraftaki komşuların fark etmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi.

Mersin'in Mut ilçesinde, kendi iş makinesiyle kazdıkları toprak altında kalan baba ve oğlu hayatını kaybetti.

Alınan bilgiye göre, Zeynel Çelik (58) ve oğlu Ali Rıza Çelik (26), Mut ilçesine bağlı Narlıdere Mahallesi'nde, tarlalarındaki taşları gömmek için iş makinesiyle kazdıkları çukurdan su çıktığını fark etti. İş makinesini kullanan Ali Rıza Çelik suya bakmak için kazdığı çukura inince üzerine toprak kaydı. Oğlunun üzerine toprağın kaydığını gören baba oğlunu kurtarmak için yanına indi. Babanın oğlunun yanına inmesiyle birlikte toprağın kaymaya devam etmesi üzerine baba ve oğul toprak yığınlarının altında kaldı.

İHA'nın haberine göre, olayı etraftaki komşuların fark etmesi üzerine jandarma ve 112 Acil Servis ekiplerine haber verildi. Olay yerine gelen Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye ekiplerinin yardımıyla toprak altından çıkarılan baba ve oğlunun yaşamını yitirdiği belirlendi.

Baba ve oğlun cenazeleri Mut Devlet Hastanesinde savcılık tarafından incelendikten sonra otopsi için Adana Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

İHA

YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Mersin Toprak

En Çok Okunan Haberler

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Seda Akgül'den İzzet Yıldızhan'a 10. çocuk için olay cevap 'Herkesin emekliliği bana denk geliyor'

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

RTÜK'ün cezasından sonra Hadise'den sıfır dekolteli klip!

ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar var

ABD'de saldırı! Okulda ateş açıldı, ölü ve yaralılar var

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Şam yönetimi açık açık tehdit etti: Türk uçaklarını düşüreceğiz

Emekliye ek zam geliyor

Emekliye ek zam geliyor

Okuyucu Yorumları 5 yorum
Allah kimsenin başına vermesin ne kötü bir olay yaa
Allah kalanlara sabır versin
Allahim sen ailenin kalanlarina sabir ihsan eyle.ne buyuk bir aci
1987aralıktan beri arkadaşımdı, çok üzgünüz, Allah rahmet eylesin
gerçek şehit mi arıyorsunuz alın bunlar iki şehittir.ailelerinin nafakası için dağın başında bu havada gayretle çalışırken Allah'ın verdiği ile şehit olmuşlar
Diğer Haberler
'ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?'

'ABD, Menbiç’te Türk askeriyle mi savaşacak?'

Sevgililer günü faciası! 3 ölü, 4 yaralı

Sevgililer günü faciası! 3 ölü, 4 yaralı

Büyük panik! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Büyük panik! Öğrenciler hastaneye kaldırıldı

Cemaat lideri: Elimi öpen cennete gidiyor

Cemaat lideri: Elimi öpen cennete gidiyor

İstanbul Emniyeti’nden Sevgililer Günü uygulaması

İstanbul Emniyeti’nden Sevgililer Günü uygulaması

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

Son dakika! E-Devlet Alt-Üst Soy bilgisi sorgulama sayfası açıldı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.