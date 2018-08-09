Toprak altında kalan kişi hayatını kaybetti

Ordu'da sel dolayısıyla büyük çaplı hasarın oluştuğu İkizce ilçesine bağlı Seymenli Mahallesi'nde toprak altında kalan Bayram Sekmen'in cansız bedenine ulaşıldı.
İkizce Belediye Başkanı Bahri Söğüt, AA muhabirine, AFAD, jandarma ve itfaiye ekiplerinin ilçeye yaklaşık 16 kilometre uzaklıktaki Seymenli Mahallesi'nde heyelan dolayısıyla toprak altında kalan Sekmen'in cansız bedenine ulaştığını söyledi.
Ekipler, Sekmen'in cesedinin bulunduğu yerde çalışmalarını sürdürüyor.
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