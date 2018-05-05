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Toprak kayması "susuz" bıraktı

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.05.2018 16:10 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen toprak kaymasının içme suyu isale hattına zarar vermesi nedeniyle 6 mahalleye su verilemiyor

MERSİN (AA) - Mersin'in Tarsus ilçesinde meydana gelen toprak kayması 6 mahalleyi susuz bıraktı.

Mersin Su ve Kanalizasyon İdaresi (MESKİ) Genel Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesi Taşdurmaz mevkisinde oluşan toprak kayması, içme suyu isale hattına zarar verdi.

Bunun üzerine Kuşçular, Eminlik, Emirler, Kuzoluk, Keşli ve Sanlıca Mahallelerinde sular kesildi.

Toprak kaymasının meydana geldiği bölgenin yüksek rakımlı ve kayalık olması nedeniyle iş makineleriyle çalışma yapılamamasından dolayı, patlatma yöntemiyle heyelan bölgesindeki kayaların temizlenmesine karar verildi.

Bölgede, 2 büyük kayanın patlayıcıyla parçalanmasının ardından, temizlik çalışması yapılarak mahallelere su verileceği bildirildi.

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Anahtar Kelimeler:
heyelan Mersin Su

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