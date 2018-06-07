Toprak kaymasından kapanan yol açıldı

Yalova'da, toprak kayması nedeniyle 15 Mart'tan bu yana trafiğe kapalı olan Çınarcık-Armutlu karayolu ulaşıma açıldı.

Harmanlar Mahallesi'nde 15 Mart'ta 55 dönüm alanda meydana gelen heyelandan zarar gören Çınarcık-Armutlu ilçe yolunda trafik yeniden normale döndü. İlçeler arasındaki karayolunun trafiğe kapanması nedeniyle ulaşım alternatif yollardan sağlanıyordu.

Çınarcık Belediye Başkanı Avni Kurt, AA muhabirine yaptığı açıklamada, heyelanla ilgili bölgede geniş çaplı bir çalışma yaptıklarını söyledi.

Kurt, 55 bin metrekare alanda kaymanın olduğunu tespit ettiklerini belirterek, "Özellikle Yalova Armutlu çevre yolu bağlantısında güzergah olarak NATO yolu dediğimiz bölgede kayma oluştu. Armutlu ve Esenköy'e giden araçlar trafik sorunu yaşamaya başladılar ve yolu trafiğe kapattık." diye konuştu.

Yaz sezonu öncesi yolun trafiğe açılması için Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleriyle program yaptıklarını anlatan Kurt, "Bugün itibarıyla yolumuz açılmış oldu. Armutlu ve Esenköy'e giden araçlarımız artık çevre yolunu tekrar kullanabilecekler. Biz de yaz sezonunda Çınarcık'ta trafikten bir nebze de olsa rahatlamış olacağız. Vatandaşlarımız bu konuda daha huzurlu olacak." ifadelerini kullandı.

