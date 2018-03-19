‘Toprakla tanış bitkiyi sev’ projesi sayesinde ilk kez fidanla tanıştılar

Saruhanlı’ya bağlı Hacırahmanlı Mahallesi’ndeki bulunan Atatürk Mehmet Otan İlköğretim Okulu öğrencileri mahalledeki fidancılık serasını gezerek ilk kez tanıştıkları fidanları dikti. Sera sahibi İsmail Eroğlu ’Toprakla tanış bitkiyi sev’ projesini hayata geçirdiklerini belirterek bundan sonra aynı projenin başka okullarda da devam edeceğini vurguladı.

’Toprakla tanış doğayı sev’ Projesi kapsamında Saruhanlı’ya bağlı Hacırahmanlı Atatürk Mehmet Otan İlköğretim Okulu öğrencileri bitkilerle tanıştı. Fidancılık üretim seraları sahibi İsmail Eroğlu proje için öğretmenlerin kendilerine başvurduğunu belirterek, "Hocalarımız bize bu proje için başvurdular. Çocukların serayı görmesi toprakla bitkilerle tanışması ve onları tanıması için mantıklı ve çok güzel bir proje belirlediklerini bize anlattı. Bizde elimizden geleni ardımıza koymadık. Bugün yaklaşık 120 öğrenciden oluşan grup gelip seramızda vakit geçirdi. Ben ve Ziraat Mühendisimiz Meral Yalçınkaya öğrencilerimize bilgi verdik" dedi.

Birçok öğrenci ilk defa fidan ekti

Öğrencilerin çoğunun daha önce hiç fidan ekmediğini belirten Eroğlu sözlerine şöyle devam etti: "Öğrencilerimize önce seramızda bitkiler nasıl yetişir konusunu anlattık. Daha sonra bitkinin büyüyene kadar her aşaması hakkında bilgi sahibi oldular. Seramızda birçok bitki ve ağaç türü bulunmaktadır. Öğrencilere örtücü bitkiler ve meyve ağacının fidanları hakkında bilgi verdik. Son olarak da çocuklara meyve fidanı ektirdik ve gördük ki birçok çocuk ilk defa fidan ekti. Çocukların yüzündeki mutluluk tarif edilemezdi. Projeyi Saruhanlı ve Manisa’ya bağlı birçok okulda devam ettirmeyi düşünüyoruz."