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"Toptan" teftiş

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.04.2018 09:34 | Son Güncelleme

Yakından takip ettiği proje ve yatırımlar için sık sık sahaya inen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu kez merkezdeki 11 ilçenin 386 mahallesinde sürdürülen "Toptan Çözüm" çalışmalarını denetledi.İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kent merkezindeki mahallelerde ihtiyaç duyulan tüm fiziki düzenleme ve alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlamak amacıyla oluşturulan "Toptan Çözüm" ekiplerini denetledi.

Yakından takip ettiği proje ve yatırımlar için sık sık sahaya inen İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, bu kez merkezdeki 11 ilçenin 386 mahallesinde sürdürülen "Toptan Çözüm" çalışmalarını denetledi.

İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu, kent merkezindeki mahallelerde ihtiyaç duyulan tüm fiziki düzenleme ve alt yapı çalışmalarını hızlı bir şekilde tamamlamak amacıyla oluşturulan "Toptan Çözüm" ekiplerini denetledi. Geçen yıl sonundan itibaren Karabağlar, Konak, Karşıyaka, Bayraklı, Balçova, Buca, Bornova, Çiğli, Gaziemir, Güzelbahçe ve Narlıdere ilçelerinde oluşturulan Toptan Çözüm ekiplerinin 386 mahallede sürdürdüğü çalışmaların program ve sonuçlarını yakından takip eden Başkan Kocaoğlu, bu kez sahaya inerek bu kapsamda gerçekleştirilen asfalt serimi, tretuvar yapımı, park ve kaldırım düzenlemeleri, branşman ve şebeke yenileme ile yağmur suyu hatları yenileme çalışmalarını yerinde gördü. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, Balçova’nın Fevzi Çakmak, Karabağlar’ın Metin Oktay, Maliyeciler, Vatan ve Kazım Karabekir, Buca’nın Atatürk, Yenigün ve Kuruçeşme, Konak’ın Halkapınar, Karşıyaka’nın da Sancaklı, Örnekköy, Bahriye Üçok ve Nergis mahallelerini ziyaret etti.

"Çok yararlı oluyor"
Balçova ilçesiyle başladığı turunu Karabağlar, Buca, Konak ve Karşıyaka ile sürdüren İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı, belediyenin icracı birimlerinden oluşan Toptan Çözüm ekiplerinin kent merkezine yönelik çalışmalarında vatandaş memnuniyetinin yüksek olduğunu söyledi. Başkan Kocaoğlu, "Sık sık sahaya inerek özellikle merkezdeki imalatlarımızı yerinde görüp hem varsa hata ve eksiklerimizi telafi etmeye çalışıyor hem de hemşehrilerimizin görüş, öneri ve şikayetlerini dinliyorum. Bu turlar, bizim için olduğu kadar vatandaşlarımız için de çok yararlı oluyor" diye konuştu.

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