Toptancıyı vadeli şeker vermediği için öldürmüşler

Konya'da bir toptancının 15 yıl önce mont ipiyle boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, o dönem aile şirketleri bulunan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat 2003'te merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi'ndeki boş tarlada mont ipiyle boğulmuş halde bulunan Sezai Çakar'ın (44) öldürülmesiyle ilgili cinayet dosyasını bu yıl yeniden ele aldı.

O dönem toptan şeker satan Çakar'ın, ticari ilişki kurduğu esnafı tek tek araştıran ekipler, lokum üretimi yapan aile şirketinin ortakları Recep (61), oğlu Celalettin D. (41) ve kardeşi Hazmi D'nin (61), maktulden sürekli toptan şeker aldığını tespit etti.

Polis, cinayetin ardından aile şirketinin iflas ettiğini, şüphelilerin de lokum ticaretini bir süre Bursa'da sürdürdüklerini, ardından gittikleri Rusya'dan uzun süre ülkeye dönmediklerini belirledi.

Araştırmalarını bu 3 şüpheli üzerinde derinleştiren ekipler, cinayetin işlendiği gün zanlıların aralarında yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini, Recep D'nin de aynı gün 5 defa "155 Polis İmdat" hattını aradığını tespit etti.