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Toptancıyı vadeli şeker vermediği için öldürmüşler

GÜNCEL HABERLERİ  | 12.04.2018 11:29 | Son Güncelleme

Konya'da bir toptancının 2003 yılında mont ipiyle boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, o dönem aile şirketleri bulunan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı - Lokum üretimi yapan şüphelilerin, maktulü vadeli şeker vermediği gerekçesiyle öldürdüklerini itiraf ettikleri öğrenildi

Konya'da bir toptancının 15 yıl önce mont ipiyle boğularak öldürülmesine ilişkin soruşturmada gözaltına alınan, o dönem aile şirketleri bulunan 3 zanlıdan 2'si tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Cinayet Büro Amirliği ekipleri, 8 Şubat 2003'te merkez Selçuklu ilçesi Sille Ak Mahallesi'ndeki boş tarlada mont ipiyle boğulmuş halde bulunan Sezai Çakar'ın (44) öldürülmesiyle ilgili cinayet dosyasını bu yıl yeniden ele aldı.

O dönem toptan şeker satan Çakar'ın, ticari ilişki kurduğu esnafı tek tek araştıran ekipler, lokum üretimi yapan aile şirketinin ortakları Recep (61), oğlu Celalettin D. (41) ve kardeşi Hazmi D'nin (61), maktulden sürekli toptan şeker aldığını tespit etti.

Polis, cinayetin ardından aile şirketinin iflas ettiğini, şüphelilerin de lokum ticaretini bir süre Bursa'da sürdürdüklerini, ardından gittikleri Rusya'dan uzun süre ülkeye dönmediklerini belirledi.

Araştırmalarını bu 3 şüpheli üzerinde derinleştiren ekipler, cinayetin işlendiği gün zanlıların aralarında yoğun telefon görüşmesi gerçekleştirdiklerini, Recep D'nin de aynı gün 5 defa "155 Polis İmdat" hattını aradığını tespit etti.

Toplanan delillerin ardından harekete geçen ekipler, Hazmi, Recep ve Celalettin D'yi merkez Karatay ve Selçuklu ilçelerindeki adreslerine düzenlenen eş zamanlı operasyonda gözaltına aldı.

- Suçlarını itiraf ettiler

Şüphelilerden Hazmi ve Celalettin D'nin üç gün süren sorgularının ardından suçlarını itiraf ettikleri öğrenildi. Suçsuz bulunan Recep D. ise sorgusu sonrası serbest bırakıldı.

Zanlıların polisteki ifadelerinde, olay günü Recep D'nin, ürettikleri lokumu satmak amacıyla Bursa'ya gittiğini, kendilerinin de lokum üretiminde kullanılan şekeri temin etmek için akşam saatlerinde toptancılara gittiklerini anlattığı öğrenildi.

Şüphelilerin, sadece Çakar'ın dükkanının açık olduğunu, maktulden vadeli şeker istediklerini, sadece peşin parayla ürün verebileceğini söylemesi üzerine kavga etmeye başladıklarını anlattıkları belirtildi.

Zanlıların, kavga sırasında Çakar'ın başına ağır darbeler alarak bayıldığını, yerde yatarken boynuna mont ipi geçirip boğarak öldürdüklerini, daha sonra cesedin baş ve ayak tarafına iki çuval geçirerek götürdükleri tarlaya attıklarını itiraf ettikleri kaydedildi.

Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Hazmi ve Celalettin D, çıkarıldıkları mahkemece "kasten öldürme" suçlamasıyla tutuklandı.

Öte yandan, maktulün annesi Anakız Çakar'ın (75), oğlunun öldürülmesinden sonra psikolojik tedavi görmeye başladığı öğrenildi.

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