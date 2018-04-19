Demir, 16 Temmuz saat 05.50 sıralarında atış yapılacağının söylenmesinin ardından 5 top mermisini silaha yüklediğini belirterek, "Silah Subayı Kenan Erkalkan atış emri verdi. Furkan astsubay, 'Yukarı çıkıp bir bak. Etrafta kara parçası, tekne veya canlı bir hedef var mı?' dedi. Ben de çıkıp baktım. Denize doğruydu ve canlı hedef yoktu. Daha sonra 3 top atışı yapıldı. Topun yönü İstanbul'a dönseydi atışı engelleyecektik." diye konuştu.

Darbe girişiminde Gölcük Donanma Komutanlığı limanından seyre çıkartılan ve İstanbul Moda açıklarında top atışı yaptırıldığı belirlenen TCG Kemalreis Fırkateyni Savaş Harekat Merkezinde topçu astsubayı olarak görev yapan Ozan Demir, tanık olarak ifade verdi.

Kocaeli 5. Ağır Ceza Mahkemesince Kocaeli Kapalı Ceza İnfaz Kurumları Yerleşkesindeki salonda yapılan duruşmaya, tutuklu ve tutuksuz sanıklar, avukatları ve yakınları katıldı.

Tutuklu sanık Gemi Komutanı Yarbay Arif Çırtlık'ın atıştan önce, "Top atışını darbecilere karşı korkutma amacıyla yapıyoruz. Önemli olan gemi ve personelin güvenliğidir." şeklinde açıklama yaptığını aktaran Demir, "Bizim görevimiz sadece topu yüklemekti. Atışı yapan atış kontrol görevlileridir. Erkalkan bir süre sonra başka atış yapılacağını söyledi ama arızalandığı için yapılamadı." şeklinde konuştu.

Söz alan sanık Çırtlık ise "O gece Başbakan bana havadaki darbeci uçakları vurma emri verseydi, demek ki, ben topları bir hedefe doğrulttuğumda bu personel bana engel olacaktı. Bunu mahkemenizin takdirine bırakıyorum." ifadesini kullandı.

- Sistemi söküp, TV yayınını kesmiş

Darbe girişiminde seyre çıkarılan Gölcük Donanma Komutanlığına bağlı TCG Turgutreis Gemisinde bilgi teknolojileri astsubayı görevini yürüten Mehmet Han Güneş, tanık olarak ifade verdiği duruşmada, 2. Komutan Yarbay Ali Kocamanoğlu'nun, geminin acil olarak seyre çıkarıldığı ve tüm personelin telefonlarını kapatarak teslim etmesi yönünde anons yaptığını söyledi.