Torbalı Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ayder’de kalp krizinden öldü

Bayram Ali SARI/ÇAMLIHEMŞİN(Rize),(DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na eşiyle birlikte tatile gelen İzmir’in Torbalı ilçesi Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş (53), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

İlçeye bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda eşiyle birlikte tatilini geçiren Torbalı Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş, sabah saatlerinde kaldığı odada fenalaştı. Durumu fark eden eşi, otel yetkililerinden yardım istedi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztaş için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Kaçkar Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztaş, kendisine ait sosyal medya hesabından ölmeden bir süre önce eşiyle birlikte gezdiği bölgede çekildiği anı fotoğraflarını da ‘Her şey çok güzel’ başlığıyla paylaşmıştı.

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