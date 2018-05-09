Torbalı Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Ayder’de kalp krizinden öldü

Bayram Ali SARI/ÇAMLIHEMŞİN(Rize),(DHA)- RİZE’nin Çamlıhemşin ilçesindeki Ayder Yaylası'na eşiyle birlikte tatile gelen İzmir’in Torbalı ilçesi Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş (53), geçirdiği kalp krizi sonucu kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.
İlçeye bağlı ünlü turizm merkezi Ayder Yaylası’nda eşiyle birlikte tatilini geçiren Torbalı Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Adnan Öztaş, sabah saatlerinde kaldığı odada fenalaştı. Durumu fark eden eşi, otel yetkililerinden yardım istedi. Kalp krizi geçirdiği belirlenen Öztaş için sağlık ekiplerine haber verildi. Sağlık ekiplerince ambulansla Kaçkar Bölge Devlet Hastanesi’ne kaldırılan Öztaş, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Öztaş, kendisine ait sosyal medya hesabından ölmeden bir süre önce eşiyle birlikte gezdiği bölgede çekildiği anı fotoğraflarını da ‘Her şey çok güzel’ başlığıyla paylaşmıştı.
FOTOĞRAFLI
Son dakika! Şırnak'ta dere taştı! Kahreden haber geldi
Cem Uzan: 2002'ye dönebilsem seçime başka partiden girerdim, AKP ana muhalefet olurdu
Suudi Arabistan'da son dakika gelişmesi! Başkent Riyad'ta patlama sesleri
Kadın öğretmenin öğrencisiyle ilişkisi ortaya çıktı! Kocası görüntüleri mahkemeye sundu
ABD'nin 'İran' kararı sonrası Rusya ve Çin'den flaş hamle
İğrenç olay! Öğretmen ile küçük çocuğa dehşeti yaşattı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'nin nükleer anlaşmadan çekilmesi hakkında ilk açıklama
Kimse ondan gözünü alamıyor! Paylaşımları sosyal medyayı sallıyor
Ünlü oyuncunun kızı kıyafetini çekiştirmekten yürüyemedi
Asena Atalay'ın direk dansı boşanma davasına konu oldu
Canan Karatay en sağlıklı yemeği açıkladı! Dünyanın en sağlıklı yemeği hangisi?
Okuyucu Yorumları 0 yorum