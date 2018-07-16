Torbalı'da 45 hektarlık orman ve makilik yandı

İbrahim DANIŞ/TORBALI (İzmir), (DHA)- İZMİR'in Torbalı ilçesinde çıkan ve ekiplerin çalışmasıyla söndürülen yangında, 45 hektarlık orman ve makilik zarar gördü.
Ahmetli ile Yeniköy mahalleleri arasında bulunan Organize Sanayi Bölgesi yakınlarında, dün saat 13.00 sıralarında, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı. Şiddetli rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyüp yayılan yangına çevre illerden gelen orman ekiplerinin de desteğiyle 7 helikopter ve 2 amfibik uçak, 38 arazöz, 12 dozer, 11 su tankeri, 25 teknik eleman ve 350 yangın söndürme işçisiyle müdahale edildi. Yaklaşık 10 saatte kontrol altına alınabilen yangında, 45 hektarlık orman ve makilik küle döndü. Yanan alanın 30 hektarının kızılçam ormanı olduğu belirtildi. Yangının çıkış nedeninin ise araştırıldığı kaydedildi. Torbalı Kaymakamı Kadir Sertel Otcu, sahadaki soğutma çalışmalarının sürdüğünü söyledi.
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