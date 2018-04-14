HABER

Torbalı’da çocuk oyunları şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 14.04.2018 11:06 | Son Güncelleme

Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 21 Nisan tarihine kadar sürecek olan ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ Ayrancılar’daki Şehit Ensari Ayanoğlu Ortaokulu’nda başladı.

Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 21 Nisan tarihine kadar sürecek olan ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ Ayrancılar’daki Şehit Ensari Ayanoğlu Ortaokulu’nda başladı. Ayrancılar bölgesindeki 9 ilköğretim okulundan 450 çocuğun takımlar halinde yarıştığı şenlik oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar bir zamanlar sokakların vazgeçilmezleri olan fakat zamanla unutulan;mendil kapmaca,halat çekme,çat çangır gibi oyunlarda hünerlerini sergilediler. Yarışmalarda ilk 3’e giren takımlar 21 Nisan’da Torbalı 7 Eylül Stadyumunda yapılacak final yarışmalarında boy gösterecek. Şenliğe eşi Arzu Görmez ile birlikte katılan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez çocukların sokakta daha uzun süre vakit geçirmeleri gerektiğini ifade ederek, “Teknolojik gelişmeler çocuklarımızı maalesef eve kapattı. Bilgisayar ve tablet başından kalkmayan,yaşıtlarıyla ve çevresiyle ilişkisi zayıf ,arkadaşlarıyla oynamanın tadını bilmeyen bir nesil oluşuyor.Biz bu şenlik vasıtasıyla çocuklarımıza fiziksel aktiviteye dayalı sokak oyunlarının cazibesini aşılamaya çalışıyoruz.İnşallah ilkini düzenlediğimiz bu şenliği geleneksel hale getireceğiz” dedi.

Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!Cübbeli Ahmet'in deizme kaydıran kitabı!
'Türkiye artık dost değil rakip ve düşman''Türkiye artık dost değil rakip ve düşman'
Süper Loto çekiliş sonuçları belli olduSüper Loto çekiliş sonuçları belli oldu
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Adriana Lima'dan olay poz! Önce paylaştı sonra kaldırdı

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

Son dakika! ABD gece yarısı Suriye'yi vurdu! Operasyon sonrası Esad ilk kez görüntülendi

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

ABD, İngiltere ve Fransa ile birlikte Suriye'yi vurdu! Trump dünyaya duyurdu: Saldırı emrini verdim

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Rusya'dan Suriye'ye başlatılan operasyona ilişkin ilk açıklama: Karşılıksız kalmayacak

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Arap şeyhinin oğluyla yemek yemişti! Chloe Loughnan’dan ilk açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Matematik öğretmeni 9 kız öğrenciye bunları yaptı

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Fetullah Gülen imzalı toprağa gömülmüş saatler bulundu!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Cinsel istismar davasında anneden kan donduran açıklama: Kızım beni kıskanıyor!

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Hastanedeki skandalda yeni gelişme

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Sayısal Loto sonuçları 14 Nisan: Büyük ikramiye kaça bölünecek? (Milli Piyango Sayısal Loto 1118. hafta sonucu sorgula)

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

Son dakika! Türkiye'den ABD'nin Suriye operasyonuna ilk tepki

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.