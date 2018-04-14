Torbalı’da çocuk oyunları şenliği

Torbalı Belediyesi tarafından düzenlenen ve 21 Nisan tarihine kadar sürecek olan ‘Geleneksel Çocuk Oyunları Şenliği’ Ayrancılar’daki Şehit Ensari Ayanoğlu Ortaokulu’nda başladı. Ayrancılar bölgesindeki 9 ilköğretim okulundan 450 çocuğun takımlar halinde yarıştığı şenlik oldukça renkli görüntülere sahne oldu. Çocuklar bir zamanlar sokakların vazgeçilmezleri olan fakat zamanla unutulan;mendil kapmaca,halat çekme,çat çangır gibi oyunlarda hünerlerini sergilediler. Yarışmalarda ilk 3’e giren takımlar 21 Nisan’da Torbalı 7 Eylül Stadyumunda yapılacak final yarışmalarında boy gösterecek. Şenliğe eşi Arzu Görmez ile birlikte katılan Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez çocukların sokakta daha uzun süre vakit geçirmeleri gerektiğini ifade ederek, “Teknolojik gelişmeler çocuklarımızı maalesef eve kapattı. Bilgisayar ve tablet başından kalkmayan,yaşıtlarıyla ve çevresiyle ilişkisi zayıf ,arkadaşlarıyla oynamanın tadını bilmeyen bir nesil oluşuyor.Biz bu şenlik vasıtasıyla çocuklarımıza fiziksel aktiviteye dayalı sokak oyunlarının cazibesini aşılamaya çalışıyoruz.İnşallah ilkini düzenlediğimiz bu şenliği geleneksel hale getireceğiz” dedi.
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