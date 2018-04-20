HABER

Torbalı’da gökyüzü renklenecek

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.04.2018 01:13 | Son Güncelleme

Torbalı Belediyesinin her yıl nisan ayında geleneksel olarak düzenlediği 12.

Torbalı Belediyesinin her yıl nisan ayında geleneksel olarak düzenlediği 12. Uçurtma Şenliği, pazar günü Özbey Mahallesinde gerçekleştirilecek.

Torbalı Belediyesi tarafından pazar günü Özbey Mahallesinde düzenleyeceği 12. Uçurtma Şenliği’nin bu yılki sloganı “Uçurtmalarımızla göklere ulaşıyoruz” olarak belirlendi. Saat 12.00’de başlayacak olan şenliğe yoğun katılım olması bekleniyor. Şenlik kapsamında 400 adet uçurtma Torbalı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak çocuklara dağıtılacak. Çeşitli yarışmaların ve eğlencelerin yer alacağı şenlikte 7 Eylül Anadolu Lisesi öğrencileri ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri de gösteri düzenleyecekler

Başkan Görmez: “Tüm halkımızı bekliyoruz”
Tüm ilçe sakinlerini pazar günü yapılacak şenliğe beklediklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Başkan Görmez, “Uçurtma insanlara umudu, özgürlüğü, baharın gelişini ve biraz da çocukluğu hatırlatıyor. Özbey’deki şenliğimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı şevk ve heyecanla gerçekleştireceğiz. Hem baharın gelişini karşılayacağız hem de çocuklarımızın sevincine heyecanına ortak olacağız. Ertesi günü de 23 Nisan’ı kutlayacağız. Bu da ayrı bir güzellik olacak. Uçurtma şenliğimizde yine çeşitli yarışmalarımız ve ödüllerimiz olacak. Birlikte eğlenecek, birlikte güleceğiz” dedi.

Kulisleri hareketlendirecek çözüm süreci yazısıKulisleri hareketlendirecek çözüm süreci yazısı
Saadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklamasıSaadet Partisi'nden Abdullah Gül açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçlarıCumhurbaşkanı Erdoğan'ın erken seçim kararında etkili olan anketin sonuçları
YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

İstanbullu Gelin'e 3 isim veda edecek

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Fenerbahçe-Beşiktaş maçı tatil edildi

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Kemal Kılıçdaroğlu kimlerle ittifak yapacağını açıkladı!

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Ibiza Adası'nda şok görüntüler! Kalabalığa aldırmadan ilişkiye girdiler

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Selahattin Demirtaş'tan erken seçim açıklaması

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Sosyal medyada dolaşıyordu! YSK Başkanı Sadi Güven'den jet açıklama geldi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Meral Akşener'den derbi yorumu

Meral Akşener'den derbi yorumu

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma namazı saat kaçta? İşte 20 Nisan Cuma Diyanet'e göre il il namaz vakitleri (Cuma namazı nasıl kılınır?)

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Cuma mesajları 20 Nisan - Mübarek Cuma günü için en güzel resimli Cuma mesajları 2018

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

Aydın Doğan hakkında verilen beraat kararını Yargıtay bozdu

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

24 Haziran erken seçim tarihinde dikkat çeken detay

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

Bedelli askerlik 2018'de çıkacak mı? 24 Haziran erken seçimleri beklentileri yükseltti

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.