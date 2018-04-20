Torbalı’da gökyüzü renklenecek

Torbalı Belediyesinin her yıl nisan ayında geleneksel olarak düzenlediği 12. Uçurtma Şenliği, pazar günü Özbey Mahallesinde gerçekleştirilecek.

Torbalı Belediyesi tarafından pazar günü Özbey Mahallesinde düzenleyeceği 12. Uçurtma Şenliği’nin bu yılki sloganı “Uçurtmalarımızla göklere ulaşıyoruz” olarak belirlendi. Saat 12.00’de başlayacak olan şenliğe yoğun katılım olması bekleniyor. Şenlik kapsamında 400 adet uçurtma Torbalı Belediyesi tarafından ücretsiz olarak çocuklara dağıtılacak. Çeşitli yarışmaların ve eğlencelerin yer alacağı şenlikte 7 Eylül Anadolu Lisesi öğrencileri ve Atatürk Anadolu Lisesi öğrencileri de gösteri düzenleyecekler

Başkan Görmez: “Tüm halkımızı bekliyoruz”

Tüm ilçe sakinlerini pazar günü yapılacak şenliğe beklediklerini ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Başkan Görmez, “Uçurtma insanlara umudu, özgürlüğü, baharın gelişini ve biraz da çocukluğu hatırlatıyor. Özbey’deki şenliğimizi her yıl olduğu gibi bu yıl da aynı şevk ve heyecanla gerçekleştireceğiz. Hem baharın gelişini karşılayacağız hem de çocuklarımızın sevincine heyecanına ortak olacağız. Ertesi günü de 23 Nisan’ı kutlayacağız. Bu da ayrı bir güzellik olacak. Uçurtma şenliğimizde yine çeşitli yarışmalarımız ve ödüllerimiz olacak. Birlikte eğlenecek, birlikte güleceğiz” dedi.