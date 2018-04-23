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Torbalı’da uçurtma şenliği

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 11:59 | Son Güncelleme

Torbalı Belediyesi tarafından 12.

Torbalı’da uçurtma şenliği

Torbalı Belediyesi tarafından 12. kez düzenlenen uçurtma şenliği rengarenk görüntülere sahne oldu.
Torbalı Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen uçurtma şenliğinin 12. kez Özbey Mahallesinde düzenlendi. “Uçurtmalarımızla göklere ulaşıyoruz” parolasıyla düzenlenen şenliğe ilgi yine yoğun oldu. Şenliğe katılan aileler sabahın erken saatlerinden itibaren Özbey’deki etkinlik alanını doldurdular. Aileler burada hem piknik yaptılar hem de hep birlikte eğlendiler. Torbalı Belediyesi tarafından 4 bin adet uçurtmanın ücretsiz olarak dağıtıldığı şenlikte, konserler verildi çeşitli yarışmalar düzenlendi. Rüzgarın da müsait olmasıyla gökyüzünü süsleyen yüzlerce uçurtma olağanüstü bir manzara oluştururken özellikle çocukların sevinci görülmeye değerdi.
Uçurtma şenliğine ilginin her yıl katlanarak arttığını ifade eden Torbalı Belediye Başkanı Adnan Yaşar Görmez, “Özbey’deki şenliğimizi her yıl Nisan ayında olduğu gibi Nisan da aynı şevk ve heyecanla gerçekleştirdik. Tertemiz havada hem baharın gelişini karşıladık hem de çocuklarımızın sevincine, heyecanına ortak olduk. Belediyemiz halkımızın şenliğin tadını çıkarması için her türlü detayı düşündü. Şenliğimize katılanlar havanın da müsait olmasıyla çok güzel bir gün yaşadılar. Halkımızı mutlu görmek bizim için en büyük ödül değerindedir” dedi.

Torbalı’da uçurtma şenliği

Torbalı’da uçurtma şenliği

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