Torino'da Mihajlovic dönemi sona erdi

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino, teknik direktör Sinisa Mihajlovic ile yollarını ayırdı.
İtalya Kupası çeyrek final maçında dün Juventus'a deplasmanda 2-0 yenilen Torino, faturayı teknik direktör Mihajlovic ve ekibine kesti.
Kulüpten yapılan açıklamada, 2016 yılının mayıs ayında Torino'nun başına geçen Sırp teknik adama 18 aylık hizmetleri için teşekkür edildi.
İtalyan basını Mihajlovic'in yerine daha önce Napoli, Inter ve Watford'u çalıştıran Walter Mazzarri'nin geleceğini iddia etti.
Sırp teknik adam, Torino ile çıktığı 63 maçta 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. İtalyan ekibi, son sekiz lig maçında bir galibiyet alabildi.
(AA)
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