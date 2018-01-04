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Torino'da Mihajlovic dönemi sona erdi

GÜNCEL HABERLERİ | 04.01.2018 15:09 | Son Güncelleme 25 dakika önce

- İtalyan ekibi, alınan kötü sonuçların ardından Sırp teknik adamla yollarını ayırma kararı aldı

İSTANBUL (AA) - İtalya Birinci Futbol Ligi (Serie A) takımlarından Torino, teknik direktör Sinisa Mihajlovic ile yollarını ayırdı.

İtalya Kupası çeyrek final maçında dün Juventus'a deplasmanda 2-0 yenilen Torino, faturayı teknik direktör Mihajlovic ve ekibine kesti.

Kulüpten yapılan açıklamada, 2016 yılının mayıs ayında Torino'nun başına geçen Sırp teknik adama 18 aylık hizmetleri için teşekkür edildi.

İtalyan basını Mihajlovic'in yerine daha önce Napoli, Inter ve Watford'u çalıştıran Walter Mazzarri'nin geleceğini iddia etti.

Sırp teknik adam, Torino ile çıktığı 63 maçta 23 galibiyet, 23 beraberlik ve 17 mağlubiyet elde etti. İtalyan ekibi, son sekiz lig maçında bir galibiyet alabildi.

(AA)

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