Seramik üzerine çalışmalar yaptığını ifade eden Kwak, "Yüksek lisans ve sanat yeterlilik derecemi verirken, birçok Türk ile tanıştım. Onlar benim üzerimde çok güzel etkiler bıraktı. Türkiye hakkında çok güzel düşüncelerim vardı. Türkiye'ye gelmeyi çok istiyordum. Türkiye'ye gelince resmen buraya aşık oldum. Yemekleri ve insanların kibarlığı çok güzel. Kastamonu Üniversitesine çok minnettarım." dedi.

Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü'nde düzenlenen "Torna ve Serbest Şekillendirme Çalıştayı"nda, doğuştan iki ayağı ve bir kolu olmayan, tek eliyle sanatını icra eden ABD'li sanatçı Shawanda Corbett ile Güney Koreli sanatçı Yoonjee Kwak, öğrencilere uygulamalı bilgi verdi.

"Film, fotoğrafçılık, sanat felsefesi alanlarında kendimi besleyip, transfer baskı yöntemi ile burada edindiğim bilgileri seramik üzerine aktarıyorum. Bu işe başlamam çok zor oldu. Bu benim için fiziksel bir zorluktu. İnsanlar da bu açıdan bana yaklaştı. Hiç kimse kendi başıma bu seramik çalışmasını yapabileceğime inanmadı. Benim için çok büyük bir zorluk oldu. Fakat çok çalışarak, bu aşamaya ulaştım. Yeni yöntemler denerken, zorluklar yaşıyorum ama bunu çok çalışarak aşabiliyorum."

KÜ Güzel Sanatlar ve Tasarım Fakültesi Seramik ve Cam Bölümü Araştırma Görevlisi Yeliz Öktem Ateş de 2011 yılında doktora ve master eğitimi için ABD'ye gittiğini söyledi.

Corbett ve Kwak ile eğitimi sırasında tanıştığını söyleyen Ateş, "Güzel bir ekip işi oldu. Bu, öğrencilerimiz için büyük bir şans. Yurt dışından gelen sanatçıların gösterdikleri metotlar öğrencilerimize büyük katkı sağlıyor." ifadelerini kullandı.