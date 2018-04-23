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Toronto'da araç yayaların arasına daldı

GÜNCEL HABERLERİ  | 23.04.2018 23:41 | Son Güncelleme

Aracın yayaların arasına dalması sonucu en az 10 kişi yaralandı, sürücü gözaltına alındı

TORONTO (AA) - Kanada'nın Toronto kentinde bir aracın yayaların arasına dalması sonucu en az 10 kişi yaralandı.

Kent merkezinde yayaların yoğunlukta olduğu Yonge Caddesi ile Finch bulvarının kesiştiği alanda yayaların arasına bir aracın daldığı, en az 10 kişinin yaralandığı bildirildi.

Toronto Polis Sözcüsü Meaghan Grey, polis ekipleri gelmeden aracın olay yerinden kaçtığını, bir süre sonra sürücünün yakalanarak gözaltına alındığını açıkladı.

Yerel saat ile 13.30'da meydana gelen olayın neden gerçekleştiği konusunda bilgi vermek için erken olduğunu belirten Grey, incelemelerin devam ettiğini kaydetti.

Bu arada Kanada basınında yer alan haberlere göre bazı görgü tanıkları olayda ölenlerin olduğunu iddia etti.

Bölgede bazı yollar trafiğe kapatılırken, metro seferlerinin de durdurulduğu belirtildi.

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