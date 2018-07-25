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Toronto'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.07.2018 21:33 | Son Güncelleme

Toronto'daki saldırıyı DEAŞ üstlendi

TORONTO (AA) - Kanada'nın Toronto kentinde pazar gecesi düzenlenen ve 2 kişinin ölümü, 13 kişinin de yaralanmasına neden olan silahlı saldırıyı terör örgütü DEAŞ üstlendi.

Kanada basınında yer alan ve terör örgütünün kontrolünde olduğu ileri sürülen Amaq haber ajansına dayandırılan haberlerde, Toronto'daki saldırının DEAŞ tarafından üstlenildiği duyuruldu.

Haberlerde, saldırıyı gerçekleştiren 29 yaşındaki Faisal Hussain'in "İslam devletinin askerleri arasında yer aldığı ve kitlesel eylemlerden sorumlu olduğu" belirtilen terör örgütünün yayımladığı bildiride, "Koalisyon ülkelerine ve vatandaşlarına yanıt olarak saldırıyı gerçekleştirdi." ifadesi kullanıldı.

Öte yandan, Toronto polisi ise saldırıyla ilgili soruşturmanın sürdüğünü açıkladı.

Toronto Emniyet Müdürü Mark Saunders, yaptığı açıklamada, "Bu aşamada saldırının DEAŞ tarafından yapıldığına ilişkin iddiaları destekleyecek kanıtımız yok." dedi.

Kanada'nın Toronto kentinde pazar günü düzenlenen saldırıda, "Greektown" olarak da bilinen Danfort Caddesi'ndeki lokanta ve eğlence yerlerindeki insanlara tabancayla ateş eden 29 yaşındaki Faisal Hussain, 2 kişinin ölümüne, 13 kişinin de yaralanmasına neden olmuştu. Saldırgan olay sonrası ölü olarak ele geçirilmişti.

Hussain'in ailesi de çocuklarının depresif sorunları olduğunu, akıl sağlığının yerinde olmadığını ve tedavi gördüğü şeklinde açıklama yapmıştı.

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DEAŞ üstlendi Kanada terör saldırısı

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