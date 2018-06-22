Toros Dağları'nın eteklerinde keçi kurtarma operasyonu

MERSİN (AA) - Toros Dağları'nın eteklerinde 4 gün boyunca mahsur kalan 3 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.
AKUT'tan yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesine bağlı Dorak Köyü'nde "Çoban Ercan" lakabıyla tanınan kişi, kaybolan keçilerini 4 gün boyunca aradı.
Kırsal bölgedeki bir dağın yamacında keçilerinin mahsur kaldığını gören çoban, keçileri kendi çabasıyla kurtaramayınca köy muhtarı Mustafa Borluoğlu'nun desteğiyle ulaştığı AKUT Mersin ekibinden yardım istedi.
Bölgeye gelen 5 kişilik AKUT Mersin ekibi, iple metrelerce yükseklikten keçilerin bulunduğu yere indi. Dağın yamacında mahsur kalan 3 keçi, kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.
Hayvanlarının kurtarılmasının sevincini yaşayan çoban da ekiplere teşekkür etti.
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