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Toros Dağları'nın eteklerinde keçi kurtarma operasyonu

GÜNCEL HABERLERİ  | 22.06.2018 11:26 | Son Güncelleme

Mersin'in Tarsus ilçesindeki dağda 4 gün boyunca mahsur kalan 3 keçi, AKUT tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı

MERSİN (AA) - Toros Dağları'nın eteklerinde 4 gün boyunca mahsur kalan 3 keçi, Arama Kurtarma Derneği (AKUT) tarafından düzenlenen operasyonla kurtarıldı.

AKUT'tan yapılan açıklamaya göre, Tarsus ilçesine bağlı Dorak Köyü'nde "Çoban Ercan" lakabıyla tanınan kişi, kaybolan keçilerini 4 gün boyunca aradı.

Kırsal bölgedeki bir dağın yamacında keçilerinin mahsur kaldığını gören çoban, keçileri kendi çabasıyla kurtaramayınca köy muhtarı Mustafa Borluoğlu'nun desteğiyle ulaştığı AKUT Mersin ekibinden yardım istedi.

Bölgeye gelen 5 kişilik AKUT Mersin ekibi, iple metrelerce yükseklikten keçilerin bulunduğu yere indi. Dağın yamacında mahsur kalan 3 keçi, kurtarılarak sahiplerine teslim edildi.

Hayvanlarının kurtarılmasının sevincini yaşayan çoban da ekiplere teşekkür etti.

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keçi kurtarma operasyonu Mersin Tarsus

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