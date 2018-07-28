Toroslarda botla göl keyfi

Mağaranın işletmesini üstlenen Antalya Büyükşehir Belediyesi'nde, İbradı Şube Müdürü Muharrem Kaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, mağaranın denizden 450 metre yükseklikte, Toroslar'ın başında bulunan bir güzellik olduğunu söyledi.

Sarı renkli beşik şeklindeki kemerleri dolayısıyla Altınbeşik ismi verilen mağarada ziyaretçiler, turkuaz rengindeki gölde yuva yapan kuşların cıvıltısı eşliğinde gezinti yapıyor.

Hava sıcaklığı 15 derece civarında olan mağarayı ziyaret eden yerli ve yabancı turistler, derin sularda kürek çekerek gizemli bir yolculuğa çıkıyor.

Üç kattan oluşan ve bir bölümü turizme açılan mağarada, ziyaretçiler aynı anda 8 botla gezinti yapabiliyor.

Dünyanın en ilginç mağaralarından birisi olduğu vurgulanan Altınbeşik'te, sarkıt, dikit ve travertenler yer alıyor.

İbradı'dan 23 kilometre uzaktaki Ürünlü Mahallesi'nden gidilen ve derin turkuaz gölünde botla gezilen Altınbeşik Mağarası'nın, dünyanın üçüncü, Türkiye'nin en büyük su mağarası olduğu belirtiliyor.

AYŞE YILDIZ - Antalya'nın İbradı ilçesinde, turkuaz rengiyle büyüleyen, kuş sesleriyle huzur veren kayalık ve ormanlık alan içindeki Altınbeşik Mağarası, yerli ve yabancı turistlerin gözde mekanları arasında yer alıyor.

Mağarayı 1966'da, Türkiye'nin ilk bilimsel amaçlı mağaracılık araştırmacısı, Jeoloji Mühendisi Dr. Temuçin Aygen'in keşfettiğini aktaran Kaya, "Mağara üç katlı. Birinci katında gezinti yapılıyor. İkinci kata 44 metre tırmanışla çıkıyorsunuz, 200 metre uzunluğu var. Üçüncü kata ise ikinci kattaki göletten geçiliyor. Dağcılar, bu bölümde 5 bin 500 metre ilerleyebilmiş." diye konuştu.

"Torosların başında böyle bir mağaranın olduğunu ve botla gezildiğini anlatınca çoğu insan bize inanmıyor." diyen Kaya, Türkiye'nin en büyük, dünyanın üçüncü büyük yeraltı gölünün bulunduğu mağaranın ikinci ve üçüncü bölümünün de turizme kazandırılmasını istedi.

Mağarayı, geçen yıl 25 bin yerli ve yabancı turistin ziyaret ettiğini hatırlatan Kaya, "Mağara nisan ayında sezona açıldı. Bu yılın ilk üç ayında 25 bin ziyaretçi rakamını yakaladık, 100 bini aşıp rekor kıracağımızı ümit ediyoruz." ifadelerini kullandı.

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Butik oteller ve acente sahibi turizmci Tolga Özgüven ise şu ana kadar 5,5 kilometresi keşfedilen mağaranın, Konya'daki Beyşehir Gölü'ne bağlı olduğunu ifade etti.