Toroslar’da kısa film yarışması başvuruları devam ediyor

Mersin’in merkez ilçe Toroslar Belediyesi’nin bu yıl ilk kez düzenleyeceği "çocuk hakları" temalı ‘1. Ulusal Kısa Film Yarışması’nın’ başvuruları devam ediyor.

Toroslar Belediyesince geleneksel hale getirilmesi planlanan ve bu yıl 23 Nisan Ulusal Egemenlik Çocuk Bayramı kapsamında gerçekleştirilecek etkinlik için il ve il dışından 32 tane kısa film gönderildi. Birinciye 5 bin, ikinciye 3 bin, üçüncüye bin lira para ödülü ve ayrıca 500 liralık 2 adet de mansiyon ödülünün verileceği yarışmaya katılmak isteyenler için son başvuru tarihi 13 Nisan 2018 olarak belirlenirken, istenilen tüm evraklar Yunus Emre Kültür Merkezi’nde bulunan Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü’ne elden, posta veya kargo ile ulaştırılacak. Yarışmaya dahil edilen tüm filmler, yönetmen, akademisyen ve oyunculardan oluşan jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek ve değerlendirme sonuçları neticesinde finale kalan eserler, 16 Nisan 2018 tarihinde Toroslar Belediyesi’nin toroslar-bld.gov.tr web sitesinden ilan edilecek, telefon ve e-posta yoluyla da dereceye girenler bilgilendirilecek. Akademisyen Prof. Dr. Mutlu Parkan, yönetmen Feride Kaytan, dizi ve sinema oyuncuları Açelya Topaloğlu ile Yonca Cevher Şahinbaş’ın yanı sıra Mersin Barosu Çocuk Hakları Merkezi Başkanı Av. Ruşen Ayşen Bayılgan’ın bu yılki jüri üyeliğini yapacağı yarışmada ödüller, 23 Nisan 2018 tarihinde düzenlenecek bir törenle Yunus Emre Kültür Merkezi’nde sahiplerine teslim edilecek. Konuyla ilgili açıklama yapan Toroslar Belediye Başkanı Hamit Tuna, bu yıl ilk kez düzenleyecekleri 1.Ulusal Kısa Film Yarışması’nı her yıl farklı bir tema işleyerek geleneksel hale getireceklerini belirterek, “Bu yarışma ile özellikle genç sinemacılarımıza ve yeni yeteneklere kendini kanıtlama fırsatı sunacağız” dedi.

Hayata geçirdikleri yatırım ve projelerin yanı sıra ulusal ve uluslararası festivallere de sundukları katkılarla Toroslar’ı kültür ve sanatın merkezi yaptıklarına dikkat çeken Tuna, bu projeyle de Mersin’in sanata olan katkısının artarak sürmesini amaçladıklarını vurguladı. Tuna, "Bu projeyle başta ilçemiz olmak üzere, kentimiz ve ülkemizin çıkarları doğrultusunda modern bir sanat olan sinema ile farkındalık oluşturmayı amaçlıyoruz. Her yıl farklı bir tema belirleyerek geleneksel hale getirmeyi planladığımız 1.Ulusal Kısa Film Yarışması’nın ilk konusunu özellikle son dönemde maalesef gündemimizde olan çocuk istismarlarına farkındalık oluşturmak amacıyla “çocuk hakları” olarak belirledik. ‘Çocuk hakları’ konulu kısa film yarışmasına katılacak eserler, tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de karşımıza çıkmakta olan çocuklarımızın çalınan haklarını önleme yönünde inşallah bir farkındalık oluşturacaktır. Bunun yanında sinemacıları desteklemeyi ve cesaretlendirmeyi de hedef alıyoruz” diye konuştu.

Tuna, yarışmaya katılmak isteyenlerin detaylı bilgiye, katılım koşullarına ve başvuru formuna belediyenin internet adresinden ulaşabileceğini dile getirdi. Çocukların haklarını öğrenmesi konusunda Mersin’de, ilk olarak kent çocuk ve gençlik meclisini kuran belediye olduklarını da belirten Tuna, "Çocuklarımızın hakları konusunda bilinçlendirilmesi, sosyal hayata ve kent yönetimine katılımlarının sağlanması ve demokrasi anlayışlarının geliştirilmesi amacıyla kent çocuk ve gençlik meclisini kuran kentimizde ilk belediyeyiz" ifadelerin kullandı.