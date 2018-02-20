HABER

Toroslar’dan Afrin’e gönül köprüsü

GÜNCEL HABERLERİ  | 20.02.2018 10:11 | Son Güncelleme

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destekler devam ediyor.

Toroslar’dan Afrin’e gönül köprüsü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destekler devam ediyor. Toplumun bütün kesimleri maddi ve manevi yardımları ile Mehmetçik’in arkasında dururken, Afrin’deki siviller de unutulmuyor.
Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Kamışlı, Hamidiye ve Fındıklı köylerinde vatandaşlar Afrin’de güç koşullar altındaki insanlar için yardım kampanyası düzenledi. Köylülerin topladığı gıda malzemelerinden oluşan paketler Afrin’deki ‘mazlum gönüllere’ ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı Adana Şubesi görevlilerine teslim edildi.
Yardım kamyonları Adana’dan yola çıkmadan önce düzenlenen törende konuşan Kamışlı Köy Muhtarı Mehmet Ömer, rızıklarını ‘sınır ötesindeki’ insanlarla paylaşmanın huzurunu yaşadıklarını kaydetti. Ömer, “Kendimiz ne yiyorsak, sınır ötesi ile paylaşıyoruz. Oradaki gönüllerde bir ışık; sofralarına katık olabileceksek ne mutlu bize" dedi.
Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise “iyiliğin paylaştıkça arttığına, acıların paylaştıkça azaldığına” inanan bir medeniyetin evlatları olduklarını ifade etti. Pozantı’daki köylülerin Afrin’de zor durumdaki insanlar adına sergiledikleri dayanışmayı takdirle karşılayan Saygılı, “Pozantı İlçemizin hayırsever köylüleri örnek gösterilecek bir duyarlılığı gösterdi. Topladıkları gıda malzemelerini sınır ötesine ulaştırıyoruz. Kendilerini tebrik ediyorum. Allah her zaman mazlumun yanında olan milletimizle birlikte olsun." şeklinde konuştu.
Daha sonra Pozantılı köylülerce toplanan yardım malzemelerini taşıyan kamyonlar Hatay’in Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru hareket etti.

YORUMLARI GÖR ( 0 )

En Çok Okunan Haberler

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Nevşin Mengü, Adnan Oktar'ın kanalında

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Balıkesir'de dehşet! Görücüye gittiği evde katliam yaptı: 3 ölü, 4 yaralı

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Çukur'da tepki çeken Emrah Amir ve trafik polisi sahnesi!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Tarikatlar arası kavga çıktı! Cübbeli Ahmet'e şok yanıt: Kimsin ulan sen!

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Korkunç ölüm! Eşinin makatına hortum soktu ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Uçakta şok görüntüler! Bir anda külotunu çıkardı ve...

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Dicle Elektrik, Şanlıurfalı minikleri sevindirdi

Dicle Elektrik, Şanlıurfalı minikleri sevindirdi

Adana inşaat fuarı

Adana inşaat fuarı

Şehzadeler’de yollar çamurdan kurtuluyor

Şehzadeler’de yollar çamurdan kurtuluyor

Müdür Kaya, bir günde 23 köy okulunu ziyaret etti

Müdür Kaya, bir günde 23 köy okulunu ziyaret etti

Başkan Vekili Çiçekli’den iki halk plajı müjdesi

Başkan Vekili Çiçekli’den iki halk plajı müjdesi

İzmir’e 10 yeni otopark

İzmir’e 10 yeni otopark

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.