Toroslar’dan Afrin’e gönül köprüsü

Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) ’nin Afrin’de yürüttüğü Zeytin Dalı Harekatı’na destekler devam ediyor. Toplumun bütün kesimleri maddi ve manevi yardımları ile Mehmetçik’in arkasında dururken, Afrin’deki siviller de unutulmuyor.

Adana’nın Pozantı ilçesine bağlı Kamışlı, Hamidiye ve Fındıklı köylerinde vatandaşlar Afrin’de güç koşullar altındaki insanlar için yardım kampanyası düzenledi. Köylülerin topladığı gıda malzemelerinden oluşan paketler Afrin’deki ‘mazlum gönüllere’ ulaştırılmak üzere Türk Kızılayı Adana Şubesi görevlilerine teslim edildi.

Yardım kamyonları Adana’dan yola çıkmadan önce düzenlenen törende konuşan Kamışlı Köy Muhtarı Mehmet Ömer, rızıklarını ‘sınır ötesindeki’ insanlarla paylaşmanın huzurunu yaşadıklarını kaydetti. Ömer, “Kendimiz ne yiyorsak, sınır ötesi ile paylaşıyoruz. Oradaki gönüllerde bir ışık; sofralarına katık olabileceksek ne mutlu bize" dedi.

Türk Kızılayı Adana Şube Başkanı Ramazan Saygılı ise “iyiliğin paylaştıkça arttığına, acıların paylaştıkça azaldığına” inanan bir medeniyetin evlatları olduklarını ifade etti. Pozantı’daki köylülerin Afrin’de zor durumdaki insanlar adına sergiledikleri dayanışmayı takdirle karşılayan Saygılı, “Pozantı İlçemizin hayırsever köylüleri örnek gösterilecek bir duyarlılığı gösterdi. Topladıkları gıda malzemelerini sınır ötesine ulaştırıyoruz. Kendilerini tebrik ediyorum. Allah her zaman mazlumun yanında olan milletimizle birlikte olsun." şeklinde konuştu.

Daha sonra Pozantılı köylülerce toplanan yardım malzemelerini taşıyan kamyonlar Hatay’in Cilvegözü Sınır Kapısı’na doğru hareket etti.