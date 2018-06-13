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Toroslu arıcılar yeni sezondan umutlu

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.06.2018 10:54 | Son Güncelleme

Toroslu arıcılar yeni sezondan umutlu

MERSİN (AA) - Toros Dağları'nın 2 bin 500 rakımında kovan kuran arıcılar, yağışlı geçen mevsimle birlikte yüksek rekolte bekliyor.

Dünya Arıcılar Birliğinde 3 yıl üst üste altın madalya ile ödüllendirilen Eğriçayır balını üreten Mersinli arıcılar, yeni sezon için çalışmalarını sürdürüyor.

Toros Dağları'nın 2 bin 500 rakımında kurdukları kovanlarda gün boyu arılarla ilgilenen üreticiler, temmuz ayındaki hasada hazırlanıyor.

Mersin Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mehmet Ali Torpil de bal üreticilerini ziyaret ederek, çalışmaları yerinde inceledi.

Torpil, gazetecilere yaptığı açıklamada, Türkiye’nin en kaliteli ballarından birinin Toroslar'da üretildiğini belirterek, özellikle Eğriçayır balınının dünyaca bilinirliliğinin son dönemlerde arttığını söyledi.

Sezon boyunca hava şartlarının tam istedikleri gibi gittiğini vurgulayan Torpil, "Kaliteli bal ve yüksek verim, hava şartları uygun gittiğinde alınır. Bu yıl hava şartları arıcıların istediği şekilde gitti. Bereketli bir yıl olması ve yüksek rekolte bekliyoruz.’’ diye konuştu.

- "Yoğun talep var"

Balı üreticisi Celal Çay da üretim bölgelerinin bu yıl iyi yağış aldığını, arıların beslenme alanlarının bu sayede geliştiğini söyledi.

Başta Avrupa ve Ortadoğu ülkeleri olmak üzere Eğriçayır balına yoğun talep aldıklarını anlatan Çay, "Geçen yıl İsviçre, Almanya, Katar, Ürdün ve Japonya’ya küçük miktarda ihracatlarımız oldu. Bu yıl bal rekoltesinin fazla olması bal ihracatının kapısını açıyor." ifadesini kullandı.

Çay, Eğriçayır Yaylası'nın Torosların neredeyse zirvesinde yer aldığını, binlerce endemik kır çiçeğini bünyesinde barındırdığını belirterek, buradan toplanan balın lezzetinin eşsiz olduğunu, kovan başı 30 kilogramı aşkın bal beklediklerini kaydetti.

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Anahtar Kelimeler:
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