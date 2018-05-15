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Torpidoda çıkan yangın lüks aracı böyle kül etti

GÜNCEL HABERLERİ  | 15.05.2018 10:24 | Son Güncelleme

Otobanda seyreden lüks araçta çıkan yangın kısa sürede büyüdü.

Otobanda seyreden lüks araçta çıkan yangın kısa sürede büyüdü. Emniyet şeridine çekilen araç alev alev yandı.
Edinilen bilgiye göre olay Bolu Gerede mevki, İstanbul istikametinde meydana geldi. İddiaya göre seyir halindeyken torpido bölümünden bir anda çıkan kıvılcımlar kısa sürede BMW marka lüks aracı içinde yangına neden oldu. Sürücü aracı emniyet şeridine çekerek itfaiye ve emniyet yetkililerine haber verdi.
Yaşanan korku dolu anlar ise bir vatandaş tarafından böyle görüntülendi.

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ
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Alevli şekilde yanan araç
Yanan aracın yanından geçen araçlar

BOLU (DHA)

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